Дешевле некуда: самые доступные электромобили с пробегом в Украине (фото)

В рейтинге представлены 15 доступных электромобилей с пробегом. Некоторые из этих моделей можно купить менее чем за 6000 долларов.

Украинцы стали покупать больше автомобилей на электротяге. Эксперты назвали самые дешевые модели с пробегом, которые можно приобрести в Украине. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.

Из-за роста цен на топливо все больше украинцев пересаживаются не электромобили. Эти авто не только позволяют сэкономить, но и являются более экологичным транспортом.

На вторичном рынке доступно множество дешевых моделей на электротяге. В рейтинг вошли 15 самых доступных подержанных электрокаров. Меньше всего стоят электромобиль Mitsubishi i-MiEV и его близнецы Citroen C-Zero и Peugeot iOn.

Citroen C-Zero является самым доступным электрокаром в Украине Фото: Citroen

ТОП-15 самых дешевых подержанных электромобилей в Украине:

Citroen C-Zero — от $5300. Mitsubishi i-MiEV — от $5300. Peugeot iOn — от $5500. Nissan Leaf — от $6000. Renault Kangoo Z.E. — от $6300. Smart fortwo ED — от $6500. Renault Fluence — от $7000. Fiat 500e — от $8000. Renault ZOE — от $8100. Ford Focus EV — от $8200. Volkswagen e-Up! — от $8300. Chevrolet Spark EV — от $8900. KIA Soul EV — от $9000. BMW i3 — от $11300. Smart forfour ED — от $11800.

Ранее Фокус рассказал, автомобили из каких стран покупают в Украине чаще всего.