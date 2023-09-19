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Дешевле некуда: самые доступные электромобили с пробегом в Украине (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Peugeot | Peugeot iOn вошел в тройку самых дешевых электромобилей в Украине

В рейтинге представлены 15 доступных электромобилей с пробегом. Некоторые из этих моделей можно купить менее чем за 6000 долларов.

Украинцы стали покупать больше автомобилей на электротяге. Эксперты назвали самые дешевые модели с пробегом, которые можно приобрести в Украине. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.

Из-за роста цен на топливо все больше украинцев пересаживаются не электромобили. Эти авто не только позволяют сэкономить, но и являются более экологичным транспортом.

На вторичном рынке доступно множество дешевых моделей на электротяге. В рейтинг вошли 15 самых доступных подержанных электрокаров. Меньше всего стоят электромобиль Mitsubishi i-MiEV и его близнецы Citroen C-Zero и Peugeot iOn.

Citroen C-Zero является самым доступным электрокаром в Украине
Фото: Citroen

ТОП-15 самых дешевых подержанных электромобилей в Украине:

  1. Citroen C-Zero — от $5300.
  2. Mitsubishi i-MiEV — от $5300.
  3. Peugeot iOn — от $5500.
  4. Nissan Leaf — от $6000.
  5. Renault Kangoo Z.E. — от $6300.
  6. Smart fortwo ED — от $6500.
  7. Renault Fluence — от $7000.
  8. Fiat 500e — от $8000.
  9. Renault ZOE — от $8100.
  10. Ford Focus EV — от $8200.
  11. Volkswagen e-Up! — от $8300.
  12. Chevrolet Spark EV — от $8900.
  13. KIA Soul EV — от $9000.
  14. BMW i3 — от $11300.
  15. Smart forfour ED — от $11800.

Ранее Фокус рассказал, автомобили из каких стран покупают в Украине чаще всего.