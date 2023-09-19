Новейший Mercedes-AMG C43 сравнили с Audi S4 в заезде по прямой (видео)

Audi S4 и Mercedes-AMG C43 отлично показали себя в гонке на прямой. Оба седана оснащены мощными двигателями и имеют систему полного привода.

Блогеры устроили драг-рейсинг между заряженными седанами Mercedes-AMG C43 и Audi S4. Чтобы определить победителя, пришлось провести несколько заездов. Видео опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

Mercedes-AMG C43 является заряженной версией компактного седана C-Class. Новое поколение модели было представлено позже, чем Audi S4.

Mercedes-AMG C43 оснащен "мягкой" гибридной установкой с 2,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 408 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Вес седана составляет 1755 кг.

Под капотом Audi S4 установлен 3,0-литровый турбированный двигатель V6 мощностью 350 л.с. и 369 Нм крутящего момента. Заряженный седан весит 1745 кг.

В первом заезде с ходу Mercedes-AMG C43 вырвался вперед. Audi S4 не смог догнать своего конкурента.

Во втором заезде с ходу Audi S4 все же смог занять первое место. Теперь Mercedes-AMG C43 не хватило скорости, чтобы догнать соперника.

В заезде с места Audi S4 стартовал немного лучше своего соперника. Тем не менее оба автомобиля проехали 1/4 мили с одинаковым результатом — 12,5 секунды.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили гонку по прямой между двумя популярными в США минивэнами — Toyota Sienna и Chrysler Pacifica.