Новую Toyota Prius сравнили с Mazda 3 и Subaru WRX в заезде по прямой (видео)

Блогеры выяснили, насколько новый Toyota Prius Prime быстрый на прямой. Для этого они провели два заезда — с места и с ходу.

Related video

Блогеры устроили драг-рейсинг между новым гибридным хэтчбеком Toyota Prius, Mazda 3 и Subaru WRX. Они выяснили, какой из автомобилей быстрее на прямой. Видео опубликовали на YouTube-канале Throttle House.

В заезде участвовал Plug-in гибрид Toyota Prius Prime, который является самой мощной версией модели. Его сравнили с хэтчбеком Mazda 3 и седаном Subaru WRX.

Toyota Prius Prime оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 220 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 6,7 секунды.

Под капотом Mazda 3 установлен 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 250 л.с. Хэтчбек в отличие от Toyota Prius имеет полный привод.

Subaru WRX оснащен 2,4-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 271 л.с. Как и Mazda 3, этот седан передает крутящий момент на все четыре колеса.

В заезде с места Mazda 3 финишировала на первом месте. Subaru WRX финишировал вторым с незначительным отрывом, а Toyota Prius Prime занял последнее место.

Важно

Семейная гонка: минивэны Toyota и Chrysler сравнили в заезде по прямой (видео)

В заезде с ходу Mazda 3 уступила первенство Subaru WRX. Toyota Prius Prime снова финишировал последним.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры сравнили новейшие Honda Civic Type R и Acura Integra Type S с классическими спорткарами.