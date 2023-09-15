Нову Toyota Prius порівняли з Mazda 3 і Subaru WRX у заїзді по прямій (відео)

Блогери з'ясували, наскільки новий Toyota Prius Prime швидкий на прямій. Для цього вони провели два заїзди — з місця та з наскоку.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між новим гібридним хетчбеком Toyota Prius, Mazda 3 і Subaru WRX. Вони з'ясували, який з автомобілів швидший на прямій. Відео опублікували на YouTube-каналі Throttle House.

У заїзді брав участь Plug-in гібрид Toyota Prius Prime, який є найпотужнішою версією моделі. Його порівняли з хетчбеком Mazda 3 і седаном Subaru WRX.

Toyota Prius Prime оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 220 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 6,7 секунди.

Під капотом Mazda 3 встановлено 2,5-літровий турбований двигун потужністю 250 к.с. Хетчбек на відміну від Toyota Prius має повний привід.

Subaru WRX оснащений 2,4-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 271 к.с. Як і Mazda 3, цей седан передає крутний момент на всі чотири колеса.

У заїзді з місця Mazda 3 фінішувала на першому місці. Subaru WRX фінішував другим із незначним відривом, а Toyota Prius Prime посів останнє місце.

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