Битва поколінь: нові та старі спорткари Honda порівняли в заїзді по прямій (відео)

Блогери вирішили з'ясувати, яке покоління спорткарів Honda та Acura виявиться швидшим. Одна зі старих моделей довела, що вона ще здатна дивувати.

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Блогери порівняли новітні Honda Civic Type R і Acura Integra Type S з класичними спорткарами. Автомобілі брали участь у кількох заїздах по прямій. Відео опублікували на YouTube-каналі Hagerty.

У перегонах брали участь нові Honda Civic Type R і Acura Integra Type S, а також класичні Honda S2000 CS, Acura NSX і Acura Integra Type R. Блогери вирішили з'ясувати, яке покоління японських спорткарів виявиться швидшим.

Honda Civic Type R оснащена 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 320 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Вага зарядженого хетчбека становить 1430 кг.

Під капотом Acura Integra Type S встановлено 2,0-літровий турбований двигун потужністю 324 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Заряджений хетчбек важить 1460 кг.

Під капотом Honda S2000 CS розташований 2,2-літровий атмосферний двигун потужністю 237 к.с. і 220 Нм крутного моменту. Спорткар важить 1266 кг.

Acura NSX оснащена 3,0-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю 270 к.с. і 285 Нм крутного моменту. Вага спорткара становить 1374 кг.

Під капотом Acura Integra Type R розташований 1,8-літровий атмосферний двигун потужністю 195 к.с. і 176 Нм крутного моменту. Заряджене купе важить 1161 кг.

У першому заїзді з місця порівняли класичні спорткари. Acura NSX одразу ж вирвалася вперед і фінішувала першою. Honda S2000 CS посіла друге місце, а Acura Integra Type R приїхала останньою.

У другому заїзді Acura NSX довелося зіткнутися з новими Honda Civic Type R і Acura Integra Type S. Ці моделі розділяють десятки років, але це не завадило старішому спорткару фінішувати з таким же часом, як і у заряджених хетчбеків.

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У заїзді з наскоку Acura NSX все ж виявилася трохи повільнішою за Honda Civic Type R (перше місце) і Acura Integra Type S (друге місце). Проте це чудовий результат для 32-річного автомобіля.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома зарядженими моделями Audi.