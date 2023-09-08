Битва поколінь: нові та старі спорткари Honda порівняли в заїзді по прямій (відео)
Блогери вирішили з'ясувати, яке покоління спорткарів Honda та Acura виявиться швидшим. Одна зі старих моделей довела, що вона ще здатна дивувати.
Блогери порівняли новітні Honda Civic Type R і Acura Integra Type S з класичними спорткарами. Автомобілі брали участь у кількох заїздах по прямій. Відео опублікували на YouTube-каналі Hagerty.
У перегонах брали участь нові Honda Civic Type R і Acura Integra Type S, а також класичні Honda S2000 CS, Acura NSX і Acura Integra Type R. Блогери вирішили з'ясувати, яке покоління японських спорткарів виявиться швидшим.
Honda Civic Type R оснащена 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 320 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Вага зарядженого хетчбека становить 1430 кг.
Під капотом Acura Integra Type S встановлено 2,0-літровий турбований двигун потужністю 324 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Заряджений хетчбек важить 1460 кг.
Під капотом Honda S2000 CS розташований 2,2-літровий атмосферний двигун потужністю 237 к.с. і 220 Нм крутного моменту. Спорткар важить 1266 кг.
Acura NSX оснащена 3,0-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю 270 к.с. і 285 Нм крутного моменту. Вага спорткара становить 1374 кг.
Під капотом Acura Integra Type R розташований 1,8-літровий атмосферний двигун потужністю 195 к.с. і 176 Нм крутного моменту. Заряджене купе важить 1161 кг.
У першому заїзді з місця порівняли класичні спорткари. Acura NSX одразу ж вирвалася вперед і фінішувала першою. Honda S2000 CS посіла друге місце, а Acura Integra Type R приїхала останньою.
У другому заїзді Acura NSX довелося зіткнутися з новими Honda Civic Type R і Acura Integra Type S. Ці моделі розділяють десятки років, але це не завадило старішому спорткару фінішувати з таким же часом, як і у заряджених хетчбеків.Важливо
У заїзді з наскоку Acura NSX все ж виявилася трохи повільнішою за Honda Civic Type R (перше місце) і Acura Integra Type S (друге місце). Проте це чудовий результат для 32-річного автомобіля.
Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома зарядженими моделями Audi.