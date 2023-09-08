Битва поколений: новые и старые спорткары Honda сравнили в заезде по прямой (видео)

Блогеры решили выяснить, какое поколение спорткаров Honda и Acura окажется быстрее. Одна из старых моделей доказала, что она еще способна удивлять.

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Блогеры сравнили новейшие Honda Civic Type R и Acura Integra Type S с классическими спорткарами. Автомобили участвовали в нескольких заездах по прямой. Видео опубликовали на YouTube-канале Hagerty.

В гонке участвовали новые Honda Civic Type R и Acura Integra Type S, а также классические Honda S2000 CS, Acura NSX и Acura Integra Type R. Блогеры решили выяснить, какое поколение японских спорткаров окажется быстрее.

Honda Civic Type R оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 320 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Вес заряженного хэтчбека составляет 1430 кг.

Под капотом Acura Integra Type S установлен 2,0-литровым турбированный двигатель мощностью 324 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Заряженный хэтчбек весит 1460 кг.

Под капотом Honda S2000 CS расположен 2,2-литровый атмосферный двигатель мощностью 237 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Спорткар весит 1266 кг.

Acura NSX оснащена 3,0-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 270 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Вес спорткара составляет 1374 кг.

Под капотом Acura Integra Type R расположен 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 195 л.с. и 176 Нм крутящего момента. Заряженное купе весит 1161 кг.

В первом заезде с места сравнили классические спорткары. Acura NSX сразу же вырвалась вперед и финишировала первой. Honda S2000 CS заняла второе место, а Acura Integra Type R приехала последней.

Во втором заезде Acura NSX пришлось столкнуться с новыми Honda Civic Type R и Acura Integra Type S. Эти модели разделяют десятки лет, но это не помешало более старому спорткару финишировать с таким же временем, как и у заряженных хэтчбеков.

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В заезде с ходу Acura NSX все же оказалась немного медленнее Honda Civic Type R (первое место) и Acura Integra Type S (второе место). Тем не менее это отличный результат для 32-летнего автомобиля.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между тремя заряженными моделями Audi.