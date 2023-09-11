Семейная гонка: минивэны Toyota и Chrysler сравнили в заезде по прямой (видео)

Toyota Sienna и Chrysler Pacifica оказались достойным конкурентами друг для друга. Тем не менее только один автомобиль стал победителем в этой гонке.

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Блогеры устроили гонку по прямой между двумя популярными в США минивэнами — Toyota Sienna и Chrysler Pacifica. Эти семейные автомобили оказались достаточно быстрыми. Видео опубликовали на YouTube-канале TFLnow.

Обычно минивэны используются для неторопливых поездок вместе с семьей. В этот раз Toyota Sienna и Chrysler Pacifica пришлось показать свои возможности в драг-рейсинге.

Toyota Sienna оснащена гибридной установкой с 2,5-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 245 л.с. и 239 Нм крутящего момента. Она работает в паре с бесступенчатой ​​коробкой передач.

Под капотом Chrysler Pacifica установлен 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 287 л.с. и 262 Нм крутящего момента. Он работает в паре с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

В заезде с места Toyota Sienna уверенно вырвалась вперед. Chrysler Pacifica заметно отстал от конкурента.

В заезде с ходу ситуация повторилась. Toyota Sienna одержала вторую победу.

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В тесте на торможение Chrysler Pacifica справился немного лучше. Тормозной путь Toyota Sienna был длиннее всего на 31 см.

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