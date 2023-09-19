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Идеальны для перевозок: названы лучшие электрические фургоны 2023 года (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Ford | Ford E-Transit оснащен мощным электромотором

В рейтинг вошли 12 электрических фургонов, на которые стоит обратить внимание. Также эксперты выделили основные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

Эксперты назвали лучшие электрические фургоны, которые можно купить новыми в 2023 году. Эти модели отлично подходят для перевозок. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Электрические фургоны не только экологичнее своих аналогов с ДВС, но и позволяют сэкономить больше денег на зарядке. Также некоторые модели обладают большим запасом хода.

В рейтинг вошли 12 электрических фургонов, которые обладают множеством преимуществ перед конкурентами. Эксперты выделили их главные плюсы и минусы.

ТОП-9 лучших электрических фургонов 2023 года:

9. Vauxhall/Opel Vivaro-e

Opel Vivaro-e имеет большой запас хода
Фото: Opel

Opel Vivaro-e предлагает большой запас хода и обладает богатым оснащением. Также этот фургон поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 кВт.

Плюсы:

  • быстрая зарядка;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • дешевая отделка интерьера;
  • мало комплектаций на выбор.

9. Toyota Proace Electric

Toyota Proace Electric предлагает расширенную гарантию
Фото: Toyota

Toyota Proace Electric имеет расширенную гарантию на пять лет. Так же как и Opel Vivaro-e, этот фургон имеет большой запас хода и поддерживает быструю зарядку.

Плюсы:

  • быстрая зарядка;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • дешевая отделка интерьера;
  • мало комплектаций на выбор.

9. Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert предлагает большой запас хода
Фото: Peugeot

Peugeot e-Expert предлагает большой запас хода и много места для перевозки груза. Также фургон имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации.

Плюсы:

  • большая грузоподъемность;
  • несколько вариантов длины кузова;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • быстро дешевеет;
  • мало места в интерьере.

9. Citroen e-Dispatch

Citroen e-Dispatch имеет богатое оснащение
Фото: Citroen

Citroen e-Dispatch доступен с двумя вариантами аккумуляторных батарей на выбор. Также эта модель предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

  • несколько вариантов длины кузова;
  • большой запас хода;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • быстро дешевеет;
  • мало места в интерьере.

5. Vauxhall/Opel Combo Electric

Opel Combo Electric поддерживает быструю зарядку
Фото: Opel

Электрическая версия Opel Combo имеет мощный электромотор и предлагает большой запас хода. Еще одним преимуществом этой модели является поддержка быстрой зарядки.

Плюсы:

  • быстрая зарядка;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • дешевая отделка интерьера;
  • мало комплектаций на выбор.

5. Toyota Proace City Electric

Toyota Proace City Electric имеет богатое оснащение
Фото: Toyota

Toyota Proace City Electric имеет большой запас хода и поддерживает быструю зарядку. В отличие от Opel Combo, этот фургон предлагает больше комплектаций на выбор.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • быстрая зарядка;
  • расширенная гарантия.

Минусы:

  • маленькие зеркала заднего вида;
  • мало вариантов длины кузова;
  • высокая стоимость.

5. Peugeot e-Partner

Peugeot e-Partner имеет низкие эксплуатационные расходы
Фото: Peugeot

Peugeot e-Partner имеет приятную управляемость и большой запас хода. Он также дешевый в обслуживании и поддерживает быструю зарядку.

Плюсы:

  • низкие эксплуатационные расходы;
  • быстрая зарядка;
  • большая грузоподъемность.

Минусы:

  • маленькие зеркала заднего вида;
  • нет варианта с высокой крышей.

5. Citroen e-Berlingo Van

Citroen e-Berlingo Van предлагает богатое оснащение
Фото: Citroen

Citroen e-Berlingo Van дешевле своих конкурентов, а также предлагает богатое оснащение. Также этот фургон поддерживает быструю зарядку.

Плюсы:

  • низкие эксплуатационные расходы;
  • быстрая зарядка;
  • большая грузоподъемность.

Минусы:

  • маленькие зеркала заднего вида;
  • нет варианта с высокой крышей.

2. Renault Kangoo E-Tech

Renault Kangoo E-Tech имеет большой запас хода
Фото: Renault

Renault Kangoo E-Tech имеет большой запас хода и мощный электромотор. Помимо этого фургон отличается приятной управляемостью.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • мощный электромотор;
  • большая грузоподъемность.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • высокая стоимость.

2. Mercedes-Benz eCitan

Mercedes-Benz eCitan оснащен современной информационно-развлекательной системой
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eCitan оснащается тем же электромотором, что и Renault Kangoo E-Tech. Тем не менее этот фургон имеет более современную информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

  • хорошая шумоизоляция;
  • просторный интерьер;
  • высокий уровень безопасности.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • высокая стоимость.

2. Nissan Townstar EV

Nissan Townstar EV имеет практичный интерьер
Фото: Nissan

Nissan Townstar EV предлагает большой запас хода и отличную динамику. Также эта модель доступна с расширенной гарантией.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • расширенная гарантия;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • небогатое оснащение;
  • нет быстрой зарядки в базовой комплектации.

1. Ford E-Transit

Ford E-Transit предлагает большой запас хода и приятную управляемость
Фото: Скриншот

Ford E-Transit имеет очень большой запас хода и приятную управляемость. Еще одним преимуществом фургона является большой выбор вариантов длины кузова.

Плюсы:

  • мощный электромотор;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • несколько вариантов длины кузова.

Минусы:

  • слишком быстрый;
  • высокая погрузка;
  • рекуперативное торможение иногда работает нестабильно.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты назвали самые надежные кроссоверы с пробегом в возрасте до 12 лет.