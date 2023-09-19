Идеальны для перевозок: названы лучшие электрические фургоны 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 12 электрических фургонов, на которые стоит обратить внимание. Также эксперты выделили основные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

Эксперты назвали лучшие электрические фургоны, которые можно купить новыми в 2023 году. Эти модели отлично подходят для перевозок. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Электрические фургоны не только экологичнее своих аналогов с ДВС, но и позволяют сэкономить больше денег на зарядке. Также некоторые модели обладают большим запасом хода.

В рейтинг вошли 12 электрических фургонов, которые обладают множеством преимуществ перед конкурентами. Эксперты выделили их главные плюсы и минусы.

ТОП-9 лучших электрических фургонов 2023 года:

9. Vauxhall/Opel Vivaro-e

Opel Vivaro-e имеет большой запас хода Фото: Opel

Opel Vivaro-e предлагает большой запас хода и обладает богатым оснащением. Также этот фургон поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 кВт.

Плюсы:

быстрая зарядка;

большой запас хода.

Минусы:

дешевая отделка интерьера;

мало комплектаций на выбор.

9. Toyota Proace Electric

Toyota Proace Electric предлагает расширенную гарантию Фото: Toyota

Toyota Proace Electric имеет расширенную гарантию на пять лет. Так же как и Opel Vivaro-e, этот фургон имеет большой запас хода и поддерживает быструю зарядку.

Плюсы:

быстрая зарядка;

большой запас хода.

Минусы:

дешевая отделка интерьера;

мало комплектаций на выбор.

9. Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert предлагает большой запас хода Фото: Peugeot

Peugeot e-Expert предлагает большой запас хода и много места для перевозки груза. Также фургон имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации.

Плюсы:

большая грузоподъемность;

несколько вариантов длины кузова;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

быстро дешевеет;

мало места в интерьере.

9. Citroen e-Dispatch

Citroen e-Dispatch имеет богатое оснащение Фото: Citroen

Citroen e-Dispatch доступен с двумя вариантами аккумуляторных батарей на выбор. Также эта модель предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

несколько вариантов длины кузова;

большой запас хода;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

быстро дешевеет;

мало места в интерьере.

5. Vauxhall/Opel Combo Electric

Opel Combo Electric поддерживает быструю зарядку Фото: Opel

Электрическая версия Opel Combo имеет мощный электромотор и предлагает большой запас хода. Еще одним преимуществом этой модели является поддержка быстрой зарядки.

Плюсы:

быстрая зарядка;

большой запас хода.

Минусы:

дешевая отделка интерьера;

мало комплектаций на выбор.

5. Toyota Proace City Electric

Toyota Proace City Electric имеет богатое оснащение Фото: Toyota

Toyota Proace City Electric имеет большой запас хода и поддерживает быструю зарядку. В отличие от Opel Combo, этот фургон предлагает больше комплектаций на выбор.

Плюсы:

богатое оснащение;

быстрая зарядка;

расширенная гарантия.

Минусы:

маленькие зеркала заднего вида;

мало вариантов длины кузова;

высокая стоимость.

5. Peugeot e-Partner

Peugeot e-Partner имеет низкие эксплуатационные расходы Фото: Peugeot

Peugeot e-Partner имеет приятную управляемость и большой запас хода. Он также дешевый в обслуживании и поддерживает быструю зарядку.

Плюсы:

низкие эксплуатационные расходы;

быстрая зарядка;

большая грузоподъемность.

Минусы:

маленькие зеркала заднего вида;

нет варианта с высокой крышей.

5. Citroen e-Berlingo Van

Citroen e-Berlingo Van предлагает богатое оснащение Фото: Citroen

Citroen e-Berlingo Van дешевле своих конкурентов, а также предлагает богатое оснащение. Также этот фургон поддерживает быструю зарядку.

Плюсы:

низкие эксплуатационные расходы;

быстрая зарядка;

большая грузоподъемность.

Минусы:

маленькие зеркала заднего вида;

нет варианта с высокой крышей.

2. Renault Kangoo E-Tech

Renault Kangoo E-Tech имеет большой запас хода Фото: Renault

Renault Kangoo E-Tech имеет большой запас хода и мощный электромотор. Помимо этого фургон отличается приятной управляемостью.

Плюсы:

большой запас хода;

мощный электромотор;

большая грузоподъемность.

Минусы:

небогатое оснащение;

высокая стоимость.

2. Mercedes-Benz eCitan

Mercedes-Benz eCitan оснащен современной информационно-развлекательной системой Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eCitan оснащается тем же электромотором, что и Renault Kangoo E-Tech. Тем не менее этот фургон имеет более современную информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

просторный интерьер;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

небогатое оснащение;

высокая стоимость.

2. Nissan Townstar EV

Nissan Townstar EV имеет практичный интерьер Фото: Nissan

Nissan Townstar EV предлагает большой запас хода и отличную динамику. Также эта модель доступна с расширенной гарантией.

Плюсы:

практичный интерьер;

расширенная гарантия;

приятная управляемость.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

небогатое оснащение;

нет быстрой зарядки в базовой комплектации.

1. Ford E-Transit

Ford E-Transit предлагает большой запас хода и приятную управляемость Фото: Скриншот

Ford E-Transit имеет очень большой запас хода и приятную управляемость. Еще одним преимуществом фургона является большой выбор вариантов длины кузова.

Плюсы:

мощный электромотор;

удобная информационно-развлекательная система;

несколько вариантов длины кузова.

Минусы:

слишком быстрый;

высокая погрузка;

рекуперативное торможение иногда работает нестабильно.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты назвали самые надежные кроссоверы с пробегом в возрасте до 12 лет.