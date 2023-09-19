Идеальны для перевозок: названы лучшие электрические фургоны 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 12 электрических фургонов, на которые стоит обратить внимание. Также эксперты выделили основные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.
Эксперты назвали лучшие электрические фургоны, которые можно купить новыми в 2023 году. Эти модели отлично подходят для перевозок. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Электрические фургоны не только экологичнее своих аналогов с ДВС, но и позволяют сэкономить больше денег на зарядке. Также некоторые модели обладают большим запасом хода.
В рейтинг вошли 12 электрических фургонов, которые обладают множеством преимуществ перед конкурентами. Эксперты выделили их главные плюсы и минусы.
ТОП-9 лучших электрических фургонов 2023 года:
9. Vauxhall/Opel Vivaro-e
Opel Vivaro-e предлагает большой запас хода и обладает богатым оснащением. Также этот фургон поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 кВт.
Плюсы:
- быстрая зарядка;
- большой запас хода.
Минусы:
- дешевая отделка интерьера;
- мало комплектаций на выбор.
9. Toyota Proace Electric
Toyota Proace Electric имеет расширенную гарантию на пять лет. Так же как и Opel Vivaro-e, этот фургон имеет большой запас хода и поддерживает быструю зарядку.
Плюсы:
- быстрая зарядка;
- большой запас хода.
Минусы:
- дешевая отделка интерьера;
- мало комплектаций на выбор.
9. Peugeot e-Expert
Peugeot e-Expert предлагает большой запас хода и много места для перевозки груза. Также фургон имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации.
Плюсы:
- большая грузоподъемность;
- несколько вариантов длины кузова;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокая стоимость;
- быстро дешевеет;
- мало места в интерьере.
9. Citroen e-Dispatch
Citroen e-Dispatch доступен с двумя вариантами аккумуляторных батарей на выбор. Также эта модель предлагает богатое оснащение.
Плюсы:
- несколько вариантов длины кузова;
- большой запас хода;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокая стоимость;
- быстро дешевеет;
- мало места в интерьере.
5. Vauxhall/Opel Combo Electric
Электрическая версия Opel Combo имеет мощный электромотор и предлагает большой запас хода. Еще одним преимуществом этой модели является поддержка быстрой зарядки.
Плюсы:
- быстрая зарядка;
- большой запас хода.
Минусы:
- дешевая отделка интерьера;
- мало комплектаций на выбор.
5. Toyota Proace City Electric
Toyota Proace City Electric имеет большой запас хода и поддерживает быструю зарядку. В отличие от Opel Combo, этот фургон предлагает больше комплектаций на выбор.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- быстрая зарядка;
- расширенная гарантия.
Минусы:
- маленькие зеркала заднего вида;
- мало вариантов длины кузова;
- высокая стоимость.
5. Peugeot e-Partner
Peugeot e-Partner имеет приятную управляемость и большой запас хода. Он также дешевый в обслуживании и поддерживает быструю зарядку.
Плюсы:
- низкие эксплуатационные расходы;
- быстрая зарядка;
- большая грузоподъемность.
Минусы:
- маленькие зеркала заднего вида;
- нет варианта с высокой крышей.
5. Citroen e-Berlingo Van
Citroen e-Berlingo Van дешевле своих конкурентов, а также предлагает богатое оснащение. Также этот фургон поддерживает быструю зарядку.
Плюсы:
- низкие эксплуатационные расходы;
- быстрая зарядка;
- большая грузоподъемность.
Минусы:
- маленькие зеркала заднего вида;
- нет варианта с высокой крышей.
2. Renault Kangoo E-Tech
Renault Kangoo E-Tech имеет большой запас хода и мощный электромотор. Помимо этого фургон отличается приятной управляемостью.
Плюсы:
- большой запас хода;
- мощный электромотор;
- большая грузоподъемность.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- высокая стоимость.
2. Mercedes-Benz eCitan
Mercedes-Benz eCitan оснащается тем же электромотором, что и Renault Kangoo E-Tech. Тем не менее этот фургон имеет более современную информационно-развлекательную систему.
Плюсы:
- хорошая шумоизоляция;
- просторный интерьер;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- высокая стоимость.
2. Nissan Townstar EV
Nissan Townstar EV предлагает большой запас хода и отличную динамику. Также эта модель доступна с расширенной гарантией.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- расширенная гарантия;
- приятная управляемость.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- небогатое оснащение;
- нет быстрой зарядки в базовой комплектации.
1. Ford E-Transit
Ford E-Transit имеет очень большой запас хода и приятную управляемость. Еще одним преимуществом фургона является большой выбор вариантов длины кузова.
Плюсы:
- мощный электромотор;
- удобная информационно-развлекательная система;
- несколько вариантов длины кузова.
Минусы:
- слишком быстрый;
- высокая погрузка;
- рекуперативное торможение иногда работает нестабильно.
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