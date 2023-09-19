Ідеальні для перевезень: названо найкращі електричні фургони 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 12 електричних фургонів, на які варто звернути увагу. Також експерти виділили основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

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Експерти назвали найкращі електричні фургони, які можна купити новими у 2023 році. Ці моделі чудово підходять для перевезень. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Електричні фургони не тільки екологічніші за свої аналоги з ДВЗ, а й дають змогу заощадити більше грошей на зарядці. Також деякі моделі мають великий запас ходу.

До рейтингу увійшли 12 електричних фургонів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Експерти виділили їхні головні плюси та мінуси.

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Топ 9 найкращих електричних фургонів 2023 року:

9. Vauxhall/Opel Vivaro-e

Opel Vivaro-e має великий запас ходу Фото: Opel

Opel Vivaro-e пропонує великий запас ходу і володіє багатим оснащенням. Також цей фургон підтримує швидку зарядку потужністю до 100 кВт.

Плюси:

швидка зарядка;

великий запас ходу.

Мінуси:

дешеве оздоблення інтер'єру;

мало комплектацій на вибір.

9. Toyota Proace Electric

Toyota Proace Electric пропонує розширену гарантію Фото: Toyota

Toyota Proace Electric має розширену гарантію на п'ять років. Так само як і Opel Vivaro-e, цей фургон має великий запас ходу і підтримує швидку зарядку.

Плюси:

швидка зарядка;

великий запас ходу.

Мінуси:

дешеве оздоблення інтер'єру;

мало комплектацій на вибір.

9. Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert пропонує великий запас ходу Фото: Peugeot

Peugeot e-Expert пропонує великий запас ходу і багато місця для перевезення вантажу. Також фургон має багате оснащення вже в базовій комплектації.

Плюси:

велика вантажопідйомність;

кілька варіантів довжини кузова;

багате оснащення.

Мінуси:

висока вартість;

швидко дешевшає;

мало місця в інтер'єрі.

9. Citroen e-Dispatch

Citroen e-Dispatch має багате оснащення Фото: Citroen

Citroen e-Dispatch доступний із двома варіантами акумуляторних батарей на вибір. Також ця модель пропонує багате оснащення.

Плюси:

кілька варіантів довжини кузова;

великий запас ходу;

багате оснащення.

Мінуси:

висока вартість;

швидко дешевшає;

мало місця в інтер'єрі.

5. Vauxhall/Opel Combo Electric

Opel Combo Electric підтримує швидку зарядку Фото: Opel

Електрична версія Opel Combo має потужний електромотор і пропонує великий запас ходу. Ще однією перевагою цієї моделі є підтримка швидкої зарядки.

Плюси:

швидка зарядка;

великий запас ходу.

Мінуси:

дешеве оздоблення інтер'єру;

мало комплектацій на вибір.

5. Toyota Proace City Electric

Toyota Proace City Electric має багате оснащення Фото: Toyota

Toyota Proace City Electric має великий запас ходу та підтримує швидку зарядку. На відміну від Opel Combo, цей фургон пропонує більше комплектацій на вибір.

Плюси:

багате оснащення;

швидка зарядка;

розширена гарантія.

Мінуси:

маленькі дзеркала заднього виду;

мало варіантів довжини кузова;

висока вартість.

5. Peugeot e-Partner

Peugeot e-Partner має низькі експлуатаційні витрати Фото: Peugeot

Peugeot e-Partner має приємну керованість і великий запас ходу. Він також дешевий в обслуговуванні та підтримує швидку зарядку.

Плюси:

низькі експлуатаційні витрати;

швидка зарядка;

велика вантажопідйомність.

Мінуси:

маленькі дзеркала заднього виду;

немає варіанта з високим дахом.

5. Citroen e-Berlingo Van

Citroen e-Berlingo Van пропонує багате оснащення Фото: Citroen

Citroen e-Berlingo Van дешевший за своїх конкурентів, а також пропонує багате оснащення. Також цей фургон підтримує швидку зарядку.

Плюси:

низькі експлуатаційні витрати;

швидка зарядка;

велика вантажопідйомність.

Мінуси:

маленькі дзеркала заднього виду;

немає варіанта з високим дахом.

2. Renault Kangoo E-Tech

Renault Kangoo E-Tech має великий запас ходу Фото: Renault

Renault Kangoo E-Tech має великий запас ходу і потужний електромотор. Крім цього фургон відрізняється приємною керованістю.

Плюси:

великий запас ходу;

потужний електромотор;

велика вантажопідйомність.

Мінуси:

небагате оснащення;

висока вартість.

2. Mercedes-Benz eCitan

Mercedes-Benz eCitan оснащений сучасною інформаційно-розважальною системою Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eCitan оснащується тим самим електромотором, що й Renault Kangoo E-Tech. Проте цей фургон має більш сучасну інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

хороша шумоізоляція;

просторий інтер'єр;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

небагате оснащення;

висока вартість.

2. Nissan Townstar EV

Nissan Townstar EV має практичний інтер'єр Фото: Nissan

Nissan Townstar EV пропонує великий запас ходу і відмінну динаміку. Також ця модель доступна з розширеною гарантією.

Плюси:

практичний інтер'єр;

розширена гарантія;

приємна керованість.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

небагате оснащення;

немає швидкої зарядки в базовій комплектації.

1. Ford E-Transit

Ford E-Transit пропонує великий запас ходу і приємну керованість Фото: Скриншот

Ford E-Transit має дуже великий запас ходу та приємну керованість. Ще однією перевагою фургона є великий вибір варіантів довжини кузова.

Плюси:

потужний електромотор;

зручна інформаційно-розважальна система;

кілька варіантів довжини кузова.

Мінуси:

занадто швидкий;

високе навантаження;

рекуперативне гальмування іноді працює нестабільно.

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