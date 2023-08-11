Daihatsu презентували електричний фургон з футуристичним дизайном (відео)

Фургон Daihatsu Vizion-F призначений для комерційних перевезень. Модель заснована на Daihatsu Gran Max Van, який має великий попит в Індонезії.

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На Міжнародному автосалоні Gaikindo в Індонезії показали футуристичний концепт-кар Daihatsu Vizion-F. Цей автомобіль натхненний моделлю Gran Max. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Daihatsu Vizion-F отримав мінімалістичний дизайн з елементами футуристичного стилю. Фургон пофарбований у сірий колір.

Спереду розташовані вузькі фари. Вони з'єднані чорною глянцевою смугою з назвою моделі.

Ззаду встановлені вузькі ліхтарі, які також з'єднані глянцевою смугою. Зовнішній вигляд авто доповнюють незвичайні аеродинамічні колісні диски.

Ззаду знаходяться вузькі ліхтарі Фото: Скріншот

Концепт-кар покликаний продемонструвати "нові можливості електрифікації комерційного транспорту". Він може стати прообразом для нової моделі, яка з'явиться на ринку Індонезії в майбутньому.

Фургон розробила компанія Astra Daihatsu Motor на базі моделі Gran Max Van. Проте обидва автомобілі мають безліч зовнішніх і внутрішніх відмінностей.

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В інтер'єрі знаходиться великий горизонтальний мультимедійний дисплей. Також всередині можна знайти цифрову панель приладів. Передбачено і кілька місць для зберігання речей.

В інтер'єрі розташували великий мультимедійний дисплей Фото: Скріншот

Подробиці про силову установку не розкриваються. Дату виходу подібної моделі на ринок також тримають у секреті.

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