Geely представили стильного конкурента Tesla Model X за $35 600 (фото)
Jiyue 01 будет доступен в нескольких версиях с запасом хода до 720 км на одном заряде. Электрокроссовер предлагается с одним или двумя электромоторами мощностью до 544 сил.
В Китае поступил в производство новый электрокроссовер Jiyue 01 от Geely и Baidu. Новинка получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Спереди Jiyue 01 расположены вертикальные фары, между которыми находится светодиодная полоса. На бампере есть широкий воздухозаборник.
Сзади установлена Y-образная оптика, которая объединена в один блок. Ниже находится небольшой диффузор.
Габариты Jiyue 01:
- длина — 4853 мм;
- ширина — 1990 мм;
- высота — 1611 мм;
- колесная база — 3000 мм.
Jiyue 01 основан на платформе SEA, которую он разделяет с Zeekr 001. Сборку модели наладили на заводе Geely в Нинбо.
В интерьере установлен огромный центральный дисплей. Он одновременно является панелью приборов и мультимедийным экраном.
Jiyue 01 оснащается одним или двумя электромоторами суммарной мощностью 272 или 544 л.с. соответственно. Топовая версия отличается наличием системы полного привода.
Электрокроссовер предлагается с аккумуляторными батареями LFP от SVOLT и NMC от CATL. Они обеспечивают запас хода 550 км, 660 км и 720 км на одном заряде.
Jiyue 01 уже доступен для покупки в Китае по цене от 259 900 юаней (35 600 долларов). Также можно предзаказать новинку за 1000 юаней (140 долларов).
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