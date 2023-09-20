Вам здесь не рады: Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами

В Норвегии в ближайшее время могут ввести ограничение на въезд авто с российской регистрацией. В стране уже действует запрет на импорт таких автомобилей.

Европейские страны продолжают ограничивать въезд автомобилей с российской регистрацией. Норвегия рассматривает принятие аналогичного решения. Об этом рассказали на сайте NRK.

Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что сейчас правительство работает над новыми правилами, которые ограничат эксплуатацию авто с российской регистрацией. Окончательное решение планируют принять уже в ближайшее время.

"Норвегия, как и Финляндия, введет ограничения на въезд и использование транспорта с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать", — сказал Петерссон.

Сейчас в Норвегии действует запрет на импорт автомобилей с российской регистрацией. Тем не менее россияне пока могут въезжать в страну на своих авто.

Уже ограничили въезд российских автомобилей Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Это решение также рассматривает правительство Германии.

Ранее Фокус сообщал, что страны Балтии запретили въезд автомобилей с российской регистрацией после рекомендаций Европейской комиссии.