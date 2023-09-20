Латвийский электромобиль за 23 000 евро установил мировой рекорд скорости (видео)

Электрический карт развил 163 км/ч и стал быстрее бензиновых моделей. Рекордный электрокар построили мастера из Лиепаи.

В Швеции на автодроме Готларинг установлен мировой рекорд скорости среди картов. Маленькое гоночное авто разогнали до 163 км/ч. Видео заезда появилось на Youtube-канале латвийской компании Blue Shock Race.

Именно этот производитель из Лиепаи и создал самый быстрый карт. Небольшая компания специализируется на картинге.

Рекордный карт построили в Латвии Фото: скриншот / YouTube

В последнее время Blue Shock Race начали активно выпускать электрические карты. В их линейке есть модели мощностью от 2 до 44 л. с.

Для рекорда выбрали 34-сильный электрический карт массой 120 кг, который был доработан. Он оснащен небольшой батареей емкостью 56 А∙ч.

За руль карта сел шведский гонщик Лео Обрант. Чтобы побить рекорд скорости, ему хватило прямого участка трека длиной 590 м. Позже он признался, что даже на лучших бензиновых картах не разгонялся быстрее 140 км/ч.

Серийная версия рекордного карта способна разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 135 км/ч. Ее стоимость составляет 23 тысячи евро: 12 995 евро просят за шасси и 9995 евро – за силовую установку.

Ранее Фокус сообщал, что студенты создали электромобиль с рекордным запасом хода свыше 2500 км.

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