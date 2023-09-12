Свыше 2500 км без подзарядки: студенты создали электрокар с рекордным запасом хода (фото)

Электромобиль Muc022 весит всего 176 кг и имеет отличную аэродинамику. Рекорд запаса хода он установил с небольшой батареей на 15,5 кВт∙ч.

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В Мюнхене установлен новый мировой рекорд дальности пробега электромобиля. Прототип Muc022 проехал 2573,79 км на одном заряде, что зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте Технического университета Мюнхена.

Авто создали студенты Технического университета Мюнхена Фото: TUM

Студенты именно этого вуза и построили рекордный электромобиль. Заезд приурочили к автошоу IAA Mobility в Мюнхене и провели внутри большого ангара в аэропорту, а его длительность составила 99 часов. Предыдущее достижение было улучшено на 85,4 км.

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Электромобиль Muc022 оснащен скромным мотором на 0,54 л. с. (400 Вт). Емкость аккумуляторной батареи – 15,5 кВт∙ч, а расход электроэнергии во время пробега составил всего 0,6 кВт∙ч на 100 км.

В Мюнхене уже разрабатывают более совершенный болид Muc023 Фото: TUM

Обтекаемый электрокар Muc022 выполнен из карбона и алюминия, а поэтому весит всего 170 кг. Одноместное авто достигает 3400 мм в длину, 1200 мм в ширину и 1000 мм в высоту. У него хорошо продумана аэродинамика – коэффициент лобового сопротивления равен 0,159.

Студенты Технического университета Мюнхена не собираются останавливаться на достигнутом. Они уже продемонстрировали более совершенный болид Muc023.

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