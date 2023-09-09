Недорогой индийский электромотоцикл удивил рекордным запасом хода (фото, видео)

Электромотоцикл Ultraviolette F77 стоимостью менее 5000 долларов способен преодолеть свыше 300 км без подзарядки. Свои возможности байк продемонстрировал в мотопробеге.

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Индийская компания Ultraviolette Automotive выводит на рынок своего первенца – бюджетный электрический мотоцикл F77. Дебютная модель уже смогла удивить своими характеристиками и установила рекорд запаса хода. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Электромотоцикл стоит от $4628

Новый Ultraviolette F77 обладает запасом хода в 307 км без подзарядки. Это лучший результат среди всех серийных электробайков.

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Свои возможности мотоцикл продемонстрировал в пробеге. За 22 дня он проехал 6727 км дорогами 14 индийских штатов. Мотоциклу пришлось ехать в экстремальных условиях: порой температура воздуха доходила до +45 градусов, а вот в Гималаях она опускалась до -15. Достижение официально зафиксировали представители Азиатской Книги рекордов.

Электромотоцикл Ultraviolette F77 стоит от 380 000 индийских рупий ($4628) и даже топовая версия оценена примерно в $5500. Вскоре начнется экспорт модели в другие страны.

Своим дизайном электробайк напоминает современные спортбайки, но он не настолько быстрый. Для Ultraviolette F77 предложены на выбор версии мощностью 36 и 40 л. с. Топовый вариант способен развить скорость 152 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США создали недорогой электромопед с большим запасом хода.

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