Понад 2500 км без підзарядки: студенти створили електрокар із рекордним запасом ходу (фото)

Електромобіль Muc022 важить лише 176 кг і має чудову аеродинаміку. Рекорд запасу ходу він встановив із невеликою батареєю на 15,5 кВт∙год.

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У Мюнхені встановлено новий світовий рекорд дальності пробігу електромобіля. Прототип Muc022 проїхав 2573,79 км на одному заряді, що зафіксували експерти Книги рекордів Гіннесса. Про це повідомляється на сайті Технічного університету Мюнхена.

Авто створили студенти Технічного університету Мюнхена Фото: TUM

Студенти саме цього вишу і побудували рекордний електромобіль. Заїзд приурочили до автошоу IAA Mobility в Мюнхені та провели всередині великого ангару в аеропорту, а його тривалість склала 99 годин. Попереднє досягнення було покращено на 85,4 км.

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Електромобіль Muc022 оснащений скромним мотором на 0,54 к. с. (400 Вт). Ємність акумуляторної батареї — 15,5 кВт∙год, а витрата електроенергії під час пробігу склала всього 0,6 кВт∙год на 100 км.

У Мюнхені вже розробляють більш досконалий болід Muc023 Фото: TUM

Обтічний електрокар Muc022 виконаний із карбону та алюмінію, а тому важить лише 170 кг. Одномісне авто сягає 3400 мм завдовжки, 1200 мм завширшки і 1000 мм заввишки. У нього добре продумана аеродинаміка — коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,159.

Студенти Технічного університету Мюнхена не збираються зупинятися на досягнутому. Вони вже продемонстрували більш досконалий болід Muc023.

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