Три колеса и кожаное сиденье: представлен самый дешевый Bentley за $737 (фото)

Трехколесный велосипед Bentley Mulliner получил множество опций и роскошную отделку. Сиденье способно адаптироваться под ребенка, делая посадку более удобной.

Подразделение Bentley Mulliner представило трехколесный велосипед для детей. Он получил отделку из материалов для дорогих автомобилей. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Велосипед окрашен в песочный цвет White Sand, который также доступен и для автомобилей Bentley. Новинка получила пятиточечные ремни безопасности с магнитными пряжками, которые надежно фиксируют ребенка.

Сиденье имеет несколько регулировок Фото: Bentley

Предусмотрено и сиденье, которое изготовлено вручную с отделкой бриллиантами и логотипом Bentley на подголовнике. Оно может трансформироваться так, чтобы велосипедом было удобно пользоваться детям в возрасте от шести месяцев до 5 лет.

Сиденья изготовлены из кожи Фото: Bentley

Велосипед получил центральные колпаки колесных дисков, которые самостоятельно выравниваются, чтобы логотип Bentley всегда оставался неподвижным. На передней части рамы также есть хромированный логотип бренда.

На педалях также есть логотип Bentley Фото: Bentley

В список оснащения входят солнцезащитный козырек, задняя корзина для хранения вещей, съемная ручка и подставка для ног. Помимо этого велосипед можно заказать с индивидуальным цветом рамы и сиденья.

Трехколесный велосипед уже доступен для заказа в интернет-магазине бренда по цене $737,39. Есть и более дешевая модель за $681,62.

Ранее Фокус писал, что финский изобретатель Урпо Мерранмаа создал компактный дом на колесах для велосипедов.