Новый флагман: представлен самый дорогой и роскошный кроссовер Bentley (фото)

Bentley Bentayga EWB Mulliner — дорогая удлиненная версия кроссовера с роскошным салоном. Под капотом автомобиля установлен 550-сильный турбированный V8.

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Линейку Bentley Bentayga 2024 пополнила новая топовая версия EWB Mulliner. Роскошный кроссовер будут продавать по цене свыше 300 000 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте британской марки.

В основе новой версии лежит удлиненный Bentayga Фото: Bentley

Как следует из названия, самый дорогой Bentayga строят в подразделении Mulliner, которое не одно десятилетие создает роскошные версии моделей Bentley. После прекращения производства Bentley Mulsanne именно Bentayga EWB является флагманской моделью марки.

В основе Bentley Bentayga EWB Mulliner лежит удлиненный 5,29-метровый вариант кроссовера. От стандартной модели его можно узнать по особой решетке радиатора и 22-дюймовым дискам.

Салон отделан дорогой кожей Фото: Bentley

Салон Bentley Bentayga EWB Mulliner отделан дорогой кожей, причем она может быть даже трехцветной (доступны 4000 цветовых комбинаций). Коврики выполнены из натуральной шерсти.

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Кроссовер Bentley предлагают в версиях на 4 и 5 мест. Четырехместный вариант более роскошный – в этом случае сзади установлены два кресла с электроприводом и массажем, способные самостоятельно подстраиваться под пассажира.

Сзади можно установлить два сиденья с электроприводом Фото: Bentley

Новый Bentley Bentayga EWB Mulliner оснащен 4,0-литровым 550-сильным V8 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и развить 290 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска, а за маневренность – полноуправляемое шасси.

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