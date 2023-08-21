Новий флагман: представлено найдорожчий і найрозкішніший кросовер Bentley (фото)

Bentley Bentayga EWB Mulliner — дорога подовжена версія кросовера з розкішним салоном. Під капотом автомобіля встановлено 550-сильний турбований V8.

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Лінійку Bentley Bentayga 2024 поповнила нова топова версія EWB Mulliner. Розкішний кросовер продаватимуть за ціною понад 300 000 доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті британської марки.

В основі нової версії лежить подовжений Bentayga Фото: Bentley

Як випливає з назви, найдорожчий Bentayga будують у підрозділі Mulliner, який не одне десятиліття створює розкішні версії моделей Bentley. Після припинення виробництва Bentley Mulsanne саме Bentayga EWB є флагманською моделлю марки.

В основі Bentley Bentayga EWB Mulliner лежить подовжений 5,29-метровий варіант кросовера. Від стандартної моделі його можна впізнати за особливою решіткою радіатора і 22-дюймовими дисками.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Bentley

Салон Bentley Bentayga EWB Mulliner оздоблено дорогою шкірою, причому вона може бути навіть триколірною (доступні 4000 колірних комбінацій). Килимки виконані з натуральної вовни.

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Кросовер Bentley пропонують у версіях на 4 і 5 місць. Чотиримісний варіант більш розкішний — у цьому разі ззаду встановлено два крісла з електроприводом і масажем, здатні самостійно підлаштовуватися під пасажира.

Ззаду можна встановити два сидіння з електроприводом Фото: Bentley

Новий Bentley Bentayga EWB Mulliner оснащений 4,0-літровим 550-сильним V8 твін-турбо і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,6 с і розвиває 290 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска, а за маневреність — повнокероване шасі.

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