В Киеве заметили впечатляющий 800-сильный кабриолет Mercedes Brabus за $370 000 (фото)

Mercedes SL65 AMG доработан специалистами Brabus и его мощность выросла до 800 сил. Максимальная скорость кабриолета ограничена на 350 км/ч.

В Киеве сфотографировали уникальный Brabus SL800 Roadster. Такой кабриолет Mercedes единственный в Украине, да и в мире этих авто немного. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Сзади появился карбоновый спойлер

Проект Brabus SL800 Roadster – это тюнинг Mercedes SL R231. Если точнее, то для доработки взяли флагманский купе-кабриолет Mercedes SL65 AMG. В 2013 году спорткар выпустили лимитированной серией, а его цена составила около $370 000.

Салон отделан дорогой кожей и карбон

Мощность 6,0-литрового V12 выросла с 630 до 800 л. с., а пиковый крутящий момент подняли с 1000 до 1420 Н∙м, но ограничили на 1100 Н∙м, чтобы поберечь трансмиссию. Также установлена выхлопная система с перепускным клапаном, регулирующим громкость.

Мощность двигателя выросла до 800 сил

С 7-ступенчатой автоматической КПП Mercedes SL Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с, а до 200 км/ч – за 9,8 с. Максимальная скорость ограничена на 350 км/ч.

Спорткар способен развить 350 км/ч

Отличить Brabus SL800 Roadster от стандартного Mercedes SL по карбоновым обвесу и заднему спойлеру, а также воздухозаборнику на капоте. Также появились 20-дюймовые диски. Салон отделан дорогой стеганной кожей и карбоном. Доработана и пневмоподвеска спорткара.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели уникальный 800-сильный седан Mercedes Brabus, выпущенный тиражом в 10 экземпляров.

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