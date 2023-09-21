Разделы
Материалы
Авто

Названы лучшие большие коммерческие фургоны 2023 года (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Ford | Ford Transit имеет богатое оснащение и предлагается с мощными двигателями

В рейтинг вошли 10 новых коммерческих фургонов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели отлично подходят для перевозок по городу и за его пределами.

Британские эксперты назвали лучшие большие коммерческие фургоны. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Об этом сообщили на сайте What Car?

Большие фургоны позволяют доставлять больше груза, чем более компактные модели. В Европе доступно множество таких автомобилей.

В рейтинг вошли 10 лучших новых коммерческих фургонов. Эксперты выделили основные плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших больших фургонов 2023 года:

10. Peugeot Boxer

Peugeot Boxer дешевле многих конкурентов
Фото: Peugeot

Peugeot Boxer предлагает много места для перевозки груза. Также эта модель предлагается с мощными двигателями и дешевле многих конкурентов.

Плюсы:

  • большая грузоподъемность;
  • несколько вариантов длины кузова;
  • мощные двигатели.

Минусы:

  • дешевый интерьер;
  • небогатое оснащение.

9. Citroen Relay

Citroen Relay предлагается с несколькими вариантами длины кузова на выбор
Фото: Citroen

Citroen Relay обладает множеством преимуществ за бюджетную цену. Фургон предлагается с несколькими вариантами длины кузова на выбор.

Плюсы:

  • большая грузоподъемность;
  • мощные двигатели.

Минусы:

  • устаревшие технологии;
  • нет автоматической КПП.

8. Renault Master

Renault Master обладает большой грузоподъемностью
Фото: Renault

Renault Master предлагает элегантный интерьер и обладает большой грузоподъемностью. Также модель доступна с мощными двигателями.

Плюсы:

  • большая грузоподъемность;
  • приятная управляемость;
  • мощные двигатели.

Минусы:

  • автоматическая КПП работает нестабильно;
  • некоторые комплектации доступны только с задним приводом.

7. Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter отличается высоким качеством сборки
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter роскошнее многих конкурентов, а также обладает высоким качеством сборки. Помимо этого фургон предлагается с мощными двигателями.

Плюсы:

  • несколько вариантов длины кузова;
  • роскошный интерьер;
  • экономные двигатели.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • не самый безопасный.

6. Vauxhall/Opel Movano

Opel Movano предлагает приятную управляемость
Фото: Opel

Opel Movano предлагает приятную управляемость и отличный обзор спереди. Также этот фургон отличается высоким качеством сборки.

Плюсы:

  • несколько вариантов длины кузова;
  • практичный интерьер;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • автоматическая КПП работает нестабильно;
  • некоторые комплектации доступны только с задним приводом;
  • скучный интерьер.

5. Fiat Ducato

Fiat Ducato обладает высоким уровнем практичности
Фото: Fiat

Fiat Ducato после обновления стал более привлекательным. Эта модель обладает высоким уровнем практичности и предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

  • большая грузоподъемность;
  • стильный интерьер;
  • высокий уровень безопасности.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • жесткая подвеска;
  • высокая стоимость.

4. MAN TGE

MAN TGE имеет комфортную подвеску
Фото: MAN

MAN TGE основан на Volkswagen Crafter и имеет множество схожих достоинств. Внутри очень много места для груза, а подвеска достаточно комфортная.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • несколько вариантов длины кузова.

Минусы:

  • скучный интерьер;
  • небогатое оснащение;
  • слишком много опций.

3. Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter обладает большой грузоподъемностью
Фото: Volkswagen

Volkswagen Crafter зарекомендовал себя как отличная "рабочая лошадка". Это очень практичный фургон с большой грузоподъемностью.

Плюсы:

  • хорошая шумоизоляция;
  • практичный интерьер;
  • большая грузоподъемность.

Минусы:

  • скучный интерьер;
  • непонятные обозначения высоты и длины кузова.

2. Ford Transit

Ford Transit предлагает практичный интерьер
Фото: Ford

Ford Transit доступен в широком ассортименте комплектаций, а также предлагает практичный интерьер. Также этот фургон оснащается мощными и экономными двигателями.

Плюсы:

  • экономные двигатели;
  • богатое оснащение;
  • большая грузоподъемность.

Минусы:

  • не самая удобная грузовая платформа;
  • мало опций в базовой комплектации.

1. Ford E-Transit

Ford E-Transit возглавил этот рейтинг
Фото: Скриншот

Ford E-Transit является единственным электромобилем в этом списке. Его силовая установка позволяет сэкономить на зарядке, а также обладает большой мощностью.

Плюсы:

  • мощная силовая установка;
  • красивый интерьер;
  • несколько вариантов длины кузова.

Минусы:

  • слишком быстрый для перевозок;
  • высокая погрузка;
  • рекуперативное торможение иногда работает нестабильно.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали лучшие китайские автомобили 2023 года.