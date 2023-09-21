Названы лучшие большие коммерческие фургоны 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 новых коммерческих фургонов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели отлично подходят для перевозок по городу и за его пределами.
Британские эксперты назвали лучшие большие коммерческие фургоны. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Об этом сообщили на сайте What Car?
Большие фургоны позволяют доставлять больше груза, чем более компактные модели. В Европе доступно множество таких автомобилей.
В рейтинг вошли 10 лучших новых коммерческих фургонов. Эксперты выделили основные плюсы и минусы этих моделей.
ТОП-10 лучших больших фургонов 2023 года:
10. Peugeot Boxer
Peugeot Boxer предлагает много места для перевозки груза. Также эта модель предлагается с мощными двигателями и дешевле многих конкурентов.
Плюсы:
- большая грузоподъемность;
- несколько вариантов длины кузова;
- мощные двигатели.
Минусы:
- дешевый интерьер;
- небогатое оснащение.
9. Citroen Relay
Citroen Relay обладает множеством преимуществ за бюджетную цену. Фургон предлагается с несколькими вариантами длины кузова на выбор.
Плюсы:
- большая грузоподъемность;
- мощные двигатели.
Минусы:
- устаревшие технологии;
- нет автоматической КПП.
8. Renault Master
Renault Master предлагает элегантный интерьер и обладает большой грузоподъемностью. Также модель доступна с мощными двигателями.
Плюсы:
- большая грузоподъемность;
- приятная управляемость;
- мощные двигатели.
Минусы:
- автоматическая КПП работает нестабильно;
- некоторые комплектации доступны только с задним приводом.
7. Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter роскошнее многих конкурентов, а также обладает высоким качеством сборки. Помимо этого фургон предлагается с мощными двигателями.
Плюсы:
- несколько вариантов длины кузова;
- роскошный интерьер;
- экономные двигатели.
Минусы:
- высокая стоимость;
- не самый безопасный.
6. Vauxhall/Opel Movano
Opel Movano предлагает приятную управляемость и отличный обзор спереди. Также этот фургон отличается высоким качеством сборки.
Плюсы:
- несколько вариантов длины кузова;
- практичный интерьер;
- приятная управляемость.
Минусы:
- автоматическая КПП работает нестабильно;
- некоторые комплектации доступны только с задним приводом;
- скучный интерьер.
5. Fiat Ducato
Fiat Ducato после обновления стал более привлекательным. Эта модель обладает высоким уровнем практичности и предлагает богатое оснащение.
Плюсы:
- большая грузоподъемность;
- стильный интерьер;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- жесткая подвеска;
- высокая стоимость.
4. MAN TGE
MAN TGE основан на Volkswagen Crafter и имеет множество схожих достоинств. Внутри очень много места для груза, а подвеска достаточно комфортная.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- несколько вариантов длины кузова.
Минусы:
- скучный интерьер;
- небогатое оснащение;
- слишком много опций.
3. Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter зарекомендовал себя как отличная "рабочая лошадка". Это очень практичный фургон с большой грузоподъемностью.
Плюсы:
- хорошая шумоизоляция;
- практичный интерьер;
- большая грузоподъемность.
Минусы:
- скучный интерьер;
- непонятные обозначения высоты и длины кузова.
2. Ford Transit
Ford Transit доступен в широком ассортименте комплектаций, а также предлагает практичный интерьер. Также этот фургон оснащается мощными и экономными двигателями.
Плюсы:
- экономные двигатели;
- богатое оснащение;
- большая грузоподъемность.
Минусы:
- не самая удобная грузовая платформа;
- мало опций в базовой комплектации.
1. Ford E-Transit
Ford E-Transit является единственным электромобилем в этом списке. Его силовая установка позволяет сэкономить на зарядке, а также обладает большой мощностью.
Плюсы:
- мощная силовая установка;
- красивый интерьер;
- несколько вариантов длины кузова.
Минусы:
- слишком быстрый для перевозок;
- высокая погрузка;
- рекуперативное торможение иногда работает нестабильно.
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