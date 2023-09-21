Названы лучшие большие коммерческие фургоны 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 новых коммерческих фургонов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели отлично подходят для перевозок по городу и за его пределами.

Британские эксперты назвали лучшие большие коммерческие фургоны. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Об этом сообщили на сайте What Car?

Большие фургоны позволяют доставлять больше груза, чем более компактные модели. В Европе доступно множество таких автомобилей.

В рейтинг вошли 10 лучших новых коммерческих фургонов. Эксперты выделили основные плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших больших фургонов 2023 года:

10. Peugeot Boxer

Peugeot Boxer дешевле многих конкурентов Фото: Peugeot

Peugeot Boxer предлагает много места для перевозки груза. Также эта модель предлагается с мощными двигателями и дешевле многих конкурентов.

Плюсы:

большая грузоподъемность;

несколько вариантов длины кузова;

мощные двигатели.

Минусы:

дешевый интерьер;

небогатое оснащение.

9. Citroen Relay

Citroen Relay предлагается с несколькими вариантами длины кузова на выбор Фото: Citroen

Citroen Relay обладает множеством преимуществ за бюджетную цену. Фургон предлагается с несколькими вариантами длины кузова на выбор.

Плюсы:

большая грузоподъемность;

мощные двигатели.

Минусы:

устаревшие технологии;

нет автоматической КПП.

8. Renault Master

Renault Master обладает большой грузоподъемностью Фото: Renault

Renault Master предлагает элегантный интерьер и обладает большой грузоподъемностью. Также модель доступна с мощными двигателями.

Плюсы:

большая грузоподъемность;

приятная управляемость;

мощные двигатели.

Минусы:

автоматическая КПП работает нестабильно;

некоторые комплектации доступны только с задним приводом.

7. Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter отличается высоким качеством сборки Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter роскошнее многих конкурентов, а также обладает высоким качеством сборки. Помимо этого фургон предлагается с мощными двигателями.

Плюсы:

несколько вариантов длины кузова;

роскошный интерьер;

экономные двигатели.

Минусы:

высокая стоимость;

не самый безопасный.

6. Vauxhall/Opel Movano

Opel Movano предлагает приятную управляемость Фото: Opel

Opel Movano предлагает приятную управляемость и отличный обзор спереди. Также этот фургон отличается высоким качеством сборки.

Плюсы:

несколько вариантов длины кузова;

практичный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

автоматическая КПП работает нестабильно;

некоторые комплектации доступны только с задним приводом;

скучный интерьер.

5. Fiat Ducato

Fiat Ducato обладает высоким уровнем практичности Фото: Fiat

Fiat Ducato после обновления стал более привлекательным. Эта модель обладает высоким уровнем практичности и предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

большая грузоподъемность;

стильный интерьер;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

жесткая подвеска;

высокая стоимость.

4. MAN TGE

MAN TGE имеет комфортную подвеску Фото: MAN

MAN TGE основан на Volkswagen Crafter и имеет множество схожих достоинств. Внутри очень много места для груза, а подвеска достаточно комфортная.

Плюсы:

комфортная подвеска;

несколько вариантов длины кузова.

Минусы:

скучный интерьер;

небогатое оснащение;

слишком много опций.

3. Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter обладает большой грузоподъемностью Фото: Volkswagen

Volkswagen Crafter зарекомендовал себя как отличная "рабочая лошадка". Это очень практичный фургон с большой грузоподъемностью.

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

практичный интерьер;

большая грузоподъемность.

Минусы:

скучный интерьер;

непонятные обозначения высоты и длины кузова.

2. Ford Transit

Ford Transit предлагает практичный интерьер Фото: Ford

Ford Transit доступен в широком ассортименте комплектаций, а также предлагает практичный интерьер. Также этот фургон оснащается мощными и экономными двигателями.

Плюсы:

экономные двигатели;

богатое оснащение;

большая грузоподъемность.

Минусы:

не самая удобная грузовая платформа;

мало опций в базовой комплектации.

1. Ford E-Transit

Ford E-Transit возглавил этот рейтинг Фото: Скриншот

Ford E-Transit является единственным электромобилем в этом списке. Его силовая установка позволяет сэкономить на зарядке, а также обладает большой мощностью.

Плюсы:

мощная силовая установка;

красивый интерьер;

несколько вариантов длины кузова.

Минусы:

слишком быстрый для перевозок;

высокая погрузка;

рекуперативное торможение иногда работает нестабильно.

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