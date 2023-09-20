Названы лучшие китайские автомобили 2023 года (фото)
Эксперты проанализировали основные проблемы и неисправности новых авто из Китая. Выяснилось, что за год их качество несколько улучшилось.
Опубликован рейтинг лучших китайских авто 2023 года. Его составило американское агентство J.D. Power, которое с недавних пор уделяет внимание и моделям из Китая. Результаты исследования опубликованы на его сайте.
Исследование проводилось методом опроса новых авто 2023 года. В нем приняли участие 36 448 респондентов, а затронуло оно 230 моделей китайского рынка от 48 брендов.
Основным критерием исследования является количество проблем и неисправностей на 100 автомобилей. В нынешнем году средний показатель по отрасли улучшился с 213 до 204 проблем. Среди бензиновых моделей он составляет 205, а среди электрокаров и подзаряжаемых гибридов – 194.
Отмечается улучшение качества мультимедийных систем. В то же время, неприятный запах в салоне китайских авто и слабая шумоизоляция остаются актуальными проблемами.
В премиум-сегменте показатель неисправностей составляет 195, а лидируют здесь глобальные бренды Porsche (172 проблемы), Lexus (178) и Cadillac (190)
В массовом сегменте проблем больше – 206 на 100 авто. Здесь лидируют Honda китайской сборки (186-187 проблем), Buick и Toyota (по 195).Важно
Среди чисто китайских брендов средний показатель неисправностей – 212 на 100 авто. Самыми надежными стали Chery (200), Geely (201) GAC Trumpchi (202), Changan (204) и Jetour (206).
Лучшие китайские авто 2023 года в разных классах:
- Компактные авто – Chery Arrizo 5;
- Среднеразмерные авто – Geely Preface;
- Среднеразмерные премиальные авто – Hongqi H9;
- Малые кроссоверы – Chery Tiggo 5X;
- Компактные кроссоверы – Changan CS75;
- Среднеразмерные кроссоверы – Geely Bouye;
- Компактные минивэны – Dongfeng Forthing Lingzhi.
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