Названо найкращі китайські автомобілі 2023 року (фото)
Експерти проаналізували основні проблеми та несправності нових авто з Китаю. З'ясувалося, що за рік їхня якість дещо покращилася.
Опубліковано рейтинг найкращих китайських авто 2023 року. Його склало американське агентство J.D. Power, яке віднедавна приділяє увагу і моделям з Китаю. Результати дослідження опубліковано на його сайті.
Дослідження проводилося методом опитування нових авто 2023 року. У ньому взяли участь 36 448 респондентів, а торкнулося воно 230 моделей китайського ринку від 48 брендів.
Основним критерієм дослідження є кількість проблем і несправностей на 100 автомобілів. Нинішнього року середній показник по галузі покращився з 213 до 204 проблем. Серед бензинових моделей він становить 205, а серед електрокарів і гібридів, що заряджаються, — 194.
Відзначається поліпшення якості мультимедійних систем. Водночас неприємний запах у салоні китайських авто та слабка шумоізоляція залишаються актуальними проблемами.
У преміум-сегменті показник несправностей становить 195, а лідирують тут глобальні бренди Porsche (172 проблеми), Lexus (178) і Cadillac (190).
У масовому сегменті проблем більше — 206 на 100 авто. Тут лідирують Honda китайської збірки (186-187 проблем), Buick і Toyota (по 195).Важливо
Серед суто китайських брендів середній показник несправностей — 212 на 100 авто. Найнадійнішими стали Chery (200), Geely (201), GAC Trumpchi (202), Changan (204) і Jetour (206).
Найкращі китайські авто 2023 року в різних класах:
- Компактні авто — Chery Arrizo 5;
- Середньорозмірні авто — Geely Preface;
- Середньорозмірні преміальні авто — Hongqi H9;
- Малі кросовери — Chery Tiggo 5X;
- Компактні кросовери — Changan CS75;
- Середньорозмірні кросовери — Geely Bouye;
- Компактні мінівени — Dongfeng Forthing Lingzhi.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні зріс попит на китайські автомобілі.
Також ми писали, що в РФ масово скаржаться на якість нових авто з Китаю.