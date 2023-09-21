В Украине появился яркий испанский брат электромобиля Volkswagen ID.3 (фото)

Электромобиль Cupra Born — более спортивный родственник Volkswagen ID.3. Хэтчбек предлагают в версиях с запасом хода до 550 км.

В Украину привезли новый Cupra Born — первый электромобиль от спортивного бренда испанского Seat. Об этом сообщает сайт Auto-Consulting.

Хэтчбек построен на базе Volkswagen ID.3 Фото: auto.ria.com

Электромобили Cupra Born в Украину ввозят с небольшим пробегом – официальные поставки пока не планируются. Они стоят от 30 до 40 тысяч долларов и довольно богато оснащены – есть электропривод и подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, камера, парковочный автопилот.

Напомним, что электромобиль Cupra Born – собрат Volkswagen ID.3 с упором на спортивность. Обе модели выпускают на предприятии в Цвиккау (Германия).

Отделка салона разбавлена вставками медного цвета Фото: auto.ria.com

От VW ID.3 новый Cupra Born отличается более агрессивным дизайном передней части и фонарями на всю ширину кузова. На бамперах, 20-дюймовых колесных дискам и в салоне присутствует декор медного цвета. Также внутри установлены спортивные ковшеобразные кресла.

Электромобиль Seat Cupra Born предложен в заднеприводных версиях на 204 и 231 л. с. Топовый вариант способен разогнаться до 50 км/ч всего за 2,6 с, а до 100км/ч – за 6,6 с. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

Электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с Фото: auto.ria.com

На выбор предложены батареи емкостью 45, 58 и 77 кВт∙ч: заявленный запас хода составляет 340, 420 и 550 км, соответственно.

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