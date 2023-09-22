Конкурент Golf GTI: в Украине заметили редкий заряженный итальянский хэтчбек (фото)

Fiat Uno Turbo i.e. отличается наличием турбированного двигателя и спортивной подвески. Это был один из самых быстрых хэтчбеков своего времени.

В Киеве заметили заряженную версию бюджетного хэтчбека Fiat Uno Turbo i.e. Эта модель была способна составить конкуренцию Volkswagen Golf GTI. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Fiat Uno является самой продаваемой моделью итальянского бренда в истории. Всего с 1983 по 1994 год удалось реализовать 6,2 млн автомобилей.

Fiat Uno Turbo i.e. выпускался с 1989 по 1992 год. Это трехдверный хэтчбек с турбированным двигателем и спортивной подвеской.

Fiat Uno Turbo i.e. получил улучшенную подвеску Фото: Topcars UA

Замеченный в Киеве автомобиль окрашен в яркий красный цвет. Внешний вид дополняют легкосплавные колесные диски Abarth.

На авто установлены колесные диски Abarth Фото: Topcars UA

Fiat Uno Turbo i.e. оснащался двумя турбированными двигателями на выбор — 1,3- или 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 105 или 115 л.с. соответственно. Они работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,3 или 8,1 секунды в зависимости от версии. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Эти показатели сопоставимы с Volkswagen Golf GTI второго поколения.

Ранее Фокус писал, что в Киеве заметили культовый хэтчбек Rover Mini 1993 года выпуска.