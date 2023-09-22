Голливудский актер показал большую коллекцию уникальных раритетных авто (фото)

Кевин Харт собирал свою коллекцию автомобилей более десяти лет. Многие авто выполнены в стилистике любимых фильмов ужасов актера.

Голливудский актер и комик Кевин Харт представит коллекцию своих авто на автосалоне в Лос-Анджелесе. В нее входят 11 автомобилей, среди которых есть и уникальные модели. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Актеру понадобилось более десяти лет, чтобы собрать свою коллекцию автомобилей. Почти все эти авто были построены по индивидуальному заказу.

Любимым жанром Кевина Харта являются фильмы ужасов. Поэтому многие из его автомобилей оформлены в стиле культовых лент, таких как "Хэллоуин" и "Восставший из ада".

В коллекции есть маслкары Buick Grand National 1987 года и Dodge Challenger 1970 года. Они выполнены в стилистике фильмов про Бэтмена.

Также актер владеет раритетным Chevrolet Corvette 1959 года выпуска. Спорткар имеет превосходное состояние и небольшой пробег.

Chevrolet Corvette сильно выделяется среди остальных автомобилей актера Фото: Los Angeles Auto Show

Еще одним необычным автомобилем в коллекции актера является Plymouth Roadrunner 1969 года, который оснащен современным двигателем V8 Hemi мощностью 940 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Plymouth Roadrunner получил двигатель от современного Dodge Challenger Hellcat Фото: Los Angeles Auto Show

В коллекцию Кевина Харта входят:

Chevrolet Corvette 1959 года;

Chevrolet Chevelle 1966 года;

Pontiac GTO Cabrio 1966 года;

Chevrolet Camaro 1969 года;

Pontiac GTO 1969 года;

Plymouth Roadrunner 1969 года;

Dodge Challenger 1970 года;

Dodge Charger 1970 года;

Buick Grand National 1987 года;

Ferrari SF90 Spider 2022 года;

Ferrari 812 Competizione 2023 года.

Суперкар Ferrari SF90 Spider Кевина Харта является первым экземпляром модели, который экспортировали в США. Актер выбрал черный цвет кузова с черными колесными дисками.

Ранее Фокус писал, что в США нашли целую коллекцию классических Chevrolet Corvette Stingray.