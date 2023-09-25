Китайцы представили недорогой электромобиль с автопилотом за $21 500 (фото)
Xpeng P5 2024 модельного года получил несколько изменений и стал дешевле. Электромобиль оснащен 211-сильным электромотором и способен проехать до 450 км на одном заряде.
В Китае поступил в продажу обновленный электромобиль Xpeng P5 2024 модельного года. Седан получил новую более доступную версию. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Xpeng P5 основан на архитектуре David. Электромобиль отличается стильным дизайном с узкими фарами, между которыми находится светодиодная полоса.
Задние фонари объединены в один блок. Седан получил обтекаемый силуэт, что позволило улучшить запас хода.
Габариты Xpeng P5 2024:
- длина — 4808 мм;
- ширина — 1840 мм;
- высота — 1520 мм;
- колесная база — 2768 мм.
Базовая версия Xpeng P5 2024 лишилась датчиков LiDAR, а также доступна только с черным или серым цветами кузова. Помимо этого седан можно заказать в зеленом, серебристом или белом цветах за доплату в 3000 юаней (410 долларов).
В интерьере установлены 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая панель приборов. Объем багажника составляет 450 литров.
Xpeng P5 2024 оснащен электромотором мощностью 211 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,5 секунды, а максимальная скорость составляет 170 км/ч.
Силовая установка питается от аккумуляторной батареи LFP емкостью 55,5 кВт⋅ч. Запас хода составляет 450 км на одном заряде.
Топовая версия седана поддерживает системы ACC, NGP и другие функции автопилота. Самая доступна модификация доступна только со штатным круиз-контролем.
Xpeng P5 500 Plus обойдется в 156 900 юаней (21 500 долларов). За Xpeng P5 500 Pro придется заплатить от 174 900 юаней (23 950 долларов).
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