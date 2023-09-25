В Киеве заметили редкий заряженный Mercedes 2000-х (фото)

Mercedes E55 AMG оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 на 476 л. с. и стартует до сотни за 4,7 с. С виду заряженный седан практически не отличается от стандартного E-Class.

В Киеве сфотографировали редкий Mercedes-Benz E55 AMG 20023 года. Это один из самых мощных спортивных седанов своего времени. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спортивный седан узнается по обвесу и четырем выхлопным трубам Фото: Topcars UA

Подразделение AMG традиционно выполняет тюнинг Mercedes-Benz и в начале 2000-х немецкие инженеры превзошли себя. Под капот среднеразмерного седан Mercedes E-Class W211 поместили огромный 5,4-литровый V8 с механическим компрессором.

Этот двигатель развивает 476 л. с. и обладает максимальным крутящим моментом в 700 Н∙м. Динамика седана не хуже, чем у спорткаров тех лет. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с Фото: Topcars UA

Примечательно, что заряженный Mercedes E55 AMG визуально не слишком отличается от стандартного седана. Его выдают скромный обвес, четыре выхлопных трубы и увеличенные колесные диски. Салон отделан перфорированной кожей, а спереди установлены спортивные сиденья. Всего выпущено около 12 000 таких авто.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве засветился и более поздний Mercedes E-Class в тюнинге Brabus и с V12 под капотом.

Также мы писали, что в столице видели и заряженный Mercedes C63 AMG с V8 под капотом.