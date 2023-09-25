Jeep готовит премиальный электрокроссовер с запасом хода 600 км (фото)

Jeep Wagoneer S дебютирует в США уже в следующем году. Электрокроссовер получит 600-сильную силовую установку и сможет разгоняться до сотни за 3,5 секунды.

Появились первые подробности об электрокроссовере Jeep Wagoneer S. Новинка получит 600-сильную силовую установку и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Новый Jeep Wagoneer S составит конкуренцию BMW iX. Электрокроссовер будет достигать в длину около 5 метров и станет новой флагманской электрической моделью бренда.

Jeep Wagoneer S составит конкуренцию BMW iX Фото: Jeep

Новинка будет ориентирована на рынок США. Старт продаж кроссовера запланирован на 2024 год, а еще спустя год он станет доступен и в Европе.

Jeep Wagoneer S будет основан на новой платформе STLA Large от Stellantis. Всего на ней будет построен семь моделей от американского бренда.

Электрокроссовер оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 3,5 секунды.

Также новинка получит аккумуляторную батарею большой емкости. Запас хода составит около 600 км на одном заряде.

Jeep Wagoneer S получит роскошный интерьер и передовые технологии. Стоимость электрокроссовера пока неизвестна.

Ранее Фокус писал, что в США выпустили пятимиллионный экземпляр Jeep Wrangler.