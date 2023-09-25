В Украине появился новый заряженный спорткар Porsche за 8,5 миллиона (фото)

Трековое купе Porsche 911 GT3 оснащено высокооборотистой 4,0-литровой шестеркой мощностью 510 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

В Киеве заметили новый Porsche 911 в исполнении GT3. Заряженная версия спорткара в Украине стоит от 8 465 220 гривен. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Конкретно этот Porsche 911 GT3 может быть и дороже, ведь у него особый синий цвет Shark Blue. Он предложен за доплату.

GT3 — трековая версия купе Porsche 911 Фото: Porsche

Традиционно Porsche 911 GT3 – это трековая версия купе с упором на управляемость. В отличие от других Porsche 911 2023 года, он сохраняет атмосферный двигатель. Высокооборотистая оппозитная шестерка объемом 4,0 л развивает 510 л. с. при 8400 об/мин.

Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Porsche

На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями PDK. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, во втором – 3,4 с. Максимальная скорость составляет 320 и 318 км/ч, соответственно.

Новый Porsche 911 GT3 оснащен управляемыми задними колесами и карбоново-керамическими тормозами. Купе облегчено до 1418 кг, а его аэродинамика улучшена благодаря измененной передней части, обвесу и антикрылу.

В салоне появились спортивные кресла Фото: Porsche

Салон Porsche 911 GT3 отделан кожей и карбоном. Внутри установлены спортивные передние кресла, а вот задние сиденья убрали для снижения массы.

К слову, недавно в Украине появился еще более экстремальный спорткар Porsche 911 GT3 RS с улучшенной аэродинамикой.

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