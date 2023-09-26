Скромный "аппетит" и 3,5 с до сотни: представлены спортивные кроссоверы Mercedes (фото)

Заряженные Mercedes-AMG GLC стали гибридами и оснащаются исключительно 2,0-литровыми турбочетверками. Кроссоверы не только экономичнее, но и быстрее предшественников.

Новый Mercedes-Benz GLC Coupe получил сразу две заряженные версии от подразделения AMG. Сначала поступит в продажу версия GLC43, а за ней последует более экстремальный вариант GLC63 S E Performance. Подробности новинок раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Mercedes-AMG GLC43 получил 421-сильную турбочетверку Фото: Mercedes-Benz

Кроссоверы Mercedes-AMG стали четырехцилиндровыми гибридами. Обе модели оснащены 2,0-литровым турбомотором с электрическим компрессором.

Новый Mercedes-AMG GLC43 Coupe получил турбочетверку на 421 л. с. и 500 Н∙м с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой, кратковременно дающей прибавку в 13 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Средний расход топлива составляет около 10 л/100 км.

Кроссоверы получили обвес и задний спойлер Фото: Mercedes-Benz

Купе-кроссовер Mercedes-AMG GLC63 S E Performance Coupe оснащен полноценной гибридной установкой с суммарной отдачей 680 л. с. и 1020 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 275 км/, расходуя при этом около 12,5 л/100 км.

У дисплеев в салоне изменена графика Фото: Mercedes-Benz

Традиционно доработаны подвеска и рулевое управление авто. Установлены адаптивные амортизаторы, а в GLC63 S есть еще и адаптивные стабилизаторы. Кроме того, увеличены тормоза – до 390 мм спереди и 370 мм сзади.

Спереди установлены спортивные кресла Фото: Mercedes-Benz

От стандартного Mercedes GLC Coupe заряженные версии отличаются фирменной "пастью" решетки радиатора AMG, обвесом, задним спойлером и увеличенным (до 19 дюймов в GLC43 и 20 дюймов в GLC63 S) колесным дискам. В салоне установлены спортивные кресла и руль, а у виртуальной панели приборов и мультимедийной системы изменена графика.

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