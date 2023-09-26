Ускоренная электрификация: Nissan отказывается от бензиновых моделей в Европе (фото)

Nissan планирует представить 19 новых электрических моделей до 2030 года. Кроме того, японский автогигант планирует удешевить батареи электрокаров сразу на 65%.

Nissan усиливает электрификацию своей линейке. До 2030 года японский автопроизводитель прекратит продажу авто с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщаетcя на официальном сайте.

"Электромобили – это идеальное решение. Более миллиона клиентов уже присоединились к нашему путешествию и испытали удовольствие от электромобиля Nissan, и пути назад уже нет", — подчеркнул СЕО Nissan Макото Учида.

В стратегии Nissan предусмотрена и промежуточная цель. К 31 марта 2027 года 98% всех продаваемых в Европе авто будут электрифицированными – гибридами либо электрокарами.

В планах Nissan – представить к 2030 году 27 электрифицированных моделей, из которых 19 – чистые электрокары. Одним из них станет новый Nissan Leaf, который превратится в кроссовер.

К 2030 году полностью электрической станет и линейка партнера Nissan – Renault. Некоторые модели будут создаваться в сотрудничестве. К примеру, преемник Nissan Micra будет делить платформу с Renault 5.

Также японский автогигант планирует до 2028 года снизить стоимость батарей для электрокаров на 65%. А еще Nissan начнет производство твердотельных аккумуляторов – более долговечных, безопасных и с быстрой зарядкой.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan и Dongfeng разработали недорогой электрокроссовер.

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