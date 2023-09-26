Представлен недорогой электрический спорткар от Xiaomi с запасом хода 520 км (фото)

Серийная версия XiaoPaoChe SC-01 имеет несколько внешних отличий от концепт-кара. Спорткар оснащен 425-сильной электрической установкой и способен разгоняться до сотни за 3,5 секунды.

В Китае представили электрический спорткар XiaoPaoChe SC-01. Новинку разработала дочерняя компания Xiaomi — Gongjianpai Auto Technology. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina,

XiaoPaoChe SC-01 получил стильный дизайн с узкими передними фарами. На бампере есть несколько воздухозаборников.

Сзади размещены круглые фонари. Также есть массивный диффузор и спойлер.

Сзади размещены круглые фонари Фото: Weibo

Габариты XiaoPaoChe SC-01:

длина — 4105 мм;

ширина — 1830 мм;

высота — 1160 мм;

колесная база — 2500 мм.

XiaoPaoChe SC-01 основан на трубчатой раме, а снаряженная масса составляет всего 1370 кг. Спорткар получил 6-поршневые тормозные суппорты спереди и 4-поршневые тормозные суппорты сзади.

В интерьере установлены два спортивных сиденья. От центрального дисплея решили отказаться, разместив внутри только цифровую панель приборов.

В интерьере установлен только один дисплей Фото: Weibo

XiaoPaoChe SC-01 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 425 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды.

Спорткар получил аккумуляторную батарею емкостью 60 кВт⋅час. Запас хода составляет 520 км, а зарядка от 30% до 80% занимает всего 25 минут.

Начальная стоимость XiaoPaoChe SC-01 составит около 300 000 юаней (41 300 долларов). Электромобиль поступит в продажу в Китае уже в ближайшие месяцы.

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