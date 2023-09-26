Honda представит семейство недорогих электрических моделей: первые подробности и фото

На автошоу в Токио Honda презентует электрические городские авто, спорткары и скутеры. Кроме того, покажут первое воздушное такси Honda.

В октябре на выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио представят целую линейку электрических Honda. Первые фото некоторых из них уже опубликованы на официальном сайте японского автопроизводителя.

Honda CI-MEV Concept Фото: Honda

В общей сложности рассекретили три электромобиля, два электроскутера и даже воздушное такси. Некоторые из них могут стать серийными.

Электрокар Honda SUSTAINA-C Concept – компактный хэтчбек В-класса с дизайном в духе старых Honda Civic и City. У него круглые фары и неокрашенные бамперы.

Honda Specialty Sports Concept Фото: Honda

Новая Honda CI-MEV Concept – миниатюрное городское авто длиной около 2,5 м. Электрокар получил автопилот.

Honda Pocket Фото: Honda

Еще один электромобиль Honda Specialty Sports Concept пока держат в секрете и показали только его наброски. Это компактное спорткупе с дизайном в духе Honda NSX и съемной батареей.

Honda SC e Фото: Honda

Быстро снимаются и батареи скутера Honda SC e. У него классический дизайн, а вот Honda Pocket выполнен складывающимся и может превратиться в небольшой чемодан.

Honda eVTOL Фото: Honda

Летающее такси Honda eVTOL является гибридным. Беспилотник оснащен силовой установкой с газотурбинным двигателем.

Ранее Фокус рассказывал про премиальный электрокроссовер от Honda и General Motors.

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