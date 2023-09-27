Гость из 80-х: в Украине заметили редкий американский спорткар (фото)

Эта модель выпускалась всего два года — с 1988 до 1989 года. Купе оснащено 141-сильным двигателем и отличается роскошным интерьером.

В Киеве заметили редкое купе Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe конца 1980-х годов. Автомобиль обладает стильным дизайном и богатым оснащением. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Oldsmobile Cutlass является семейством компактных и среднеразмерных автомобилей, которые выпускались с 1961 до 1999 года. Supreme Coupe являлся топовой моделью в линейке и отличался роскошным интерьером.

Замеченный в Украине Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe окрашен в синий цвет. Крыша спорткара окрашена в белый цвет, как и боковые зеркала заднего вида.

Спорткар окрашен в синий цвет Фото: Topcars UA

Сзади расположен спойлер, который интегрирован в наружный багажник. Благодаря этому можно было перевозить больше вещей.

Этот автомобиль получил опциональный пакет FE3. Он делал подвеску купе более спортивной.

Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe оснащен 3,1-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 141 л.с. и 251 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,9 секунды. Максимальная скорость составляет 185 км/ч.

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