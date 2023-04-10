В старом гараже нашли редчайший американский спорткар 60-х в отличном состоянии (видео)

В 1969 году выпустили всего 4295 кабриолетов Oldsmobile 442, поэтому они очень ценятся коллекционерами. Спортивная модель оснащена огромным 6,6-литровым V8.

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Редкий кабриолет неплохо сохранился Фото: скриншот/YouTube

Экспертам удалось установить, что спортивный Oldsmobile 442 в последний раз выезжал из гаража в 1979 году. По неустановленной причине владелец отказался от его эксплуатации, даже несмотря на то, что перед этим отреставрировал автомобиль.

Отделку салона авто в 70-х обновили Фото: скриншот/YouTube

В конце 70-х Oldsmobile 442 перекрасили, а в салоне появилась новая отделка. Когда авто очистили от пыли, то увидели, что оно в неплохом состоянии.

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Oldsmobile 442 – заряженная версия модели Cutlass. Особенно ценными являются именно кабриолеты, ведь они более редкие. К примеру, в 1969 году выпущено только 4295 Oldsmobile Cutlass 442 с откидной крышей. Конкретно этот автомобиль еще и богато оснащен – получил кондиционер, усилитель руля и дисковые тормоза.

Под капотом установлен 6,6-литровый V8 Фото: скриншот/YouTube

Под капотом Oldsmobile 442 1969 года установлен 6,6-литровый V8, который предлагали в версиях мощностью от 325 до 360 л. с. Разгон до 100 км/ч занимал 6,5-7 с, а максимальная скорость составляла около 200 км/ч.

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