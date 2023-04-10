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Авто

В старом гараже нашли редчайший американский спорткар 60-х в отличном состоянии (видео)

Oldsmobile 442, Oldsmobile 442 1969, Oldsmobile Cutlass 442, заброшенные авто
Фото: скриншот/YouTube | Oldsmobile 442 не выезжал из гаража с 1979 года

В 1969 году выпустили всего 4295 кабриолетов Oldsmobile 442, поэтому они очень ценятся коллекционерами. Спортивная модель оснащена огромным 6,6-литровым V8.

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В Чикаго случайно нашли редкий Oldsmobile 442 1969 года. Американский кабриолет не выезжал на дороги более 40 лет. Находке посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Oldsmobile 442 1969, Oldsmobile 442, Oldsmobile Cutlass 442 Fullscreen
Редкий кабриолет неплохо сохранился
Фото: скриншот/YouTube

Экспертам удалось установить, что спортивный Oldsmobile 442 в последний раз выезжал из гаража в 1979 году. По неустановленной причине владелец отказался от его эксплуатации, даже несмотря на то, что перед этим отреставрировал автомобиль.

салон олдсмобил 442, Oldsmobile 442, Oldsmobile 442 1969, Oldsmobile Cutlass 442 Fullscreen
Отделку салона авто в 70-х обновили
Фото: скриншот/YouTube

В конце 70-х Oldsmobile 442 перекрасили, а в салоне появилась новая отделка. Когда авто очистили от пыли, то увидели, что оно в неплохом состоянии.

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Oldsmobile 442 – заряженная версия модели Cutlass. Особенно ценными являются именно кабриолеты, ведь они более редкие. К примеру, в 1969 году выпущено только 4295 Oldsmobile Cutlass 442 с откидной крышей. Конкретно этот автомобиль еще и богато оснащен – получил кондиционер, усилитель руля и дисковые тормоза.

Двигатель олдсмобил 442, Oldsmobile 442, Oldsmobile 442 1969, Oldsmobile Cutlass 442 Fullscreen
Под капотом установлен 6,6-литровый V8
Фото: скриншот/YouTube

Под капотом Oldsmobile 442 1969 года установлен 6,6-литровый V8, который предлагали в версиях мощностью от 325 до 360 л. с. Разгон до 100 км/ч занимал 6,5-7 с, а максимальная скорость составляла около 200 км/ч.

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