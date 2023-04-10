У старому гаражі знайшли рідкісний американський спорткар 60-х у відмінному стані (відео)

В 1969 випустили всього 4295 кабріолетів Oldsmobile 442, тому вони дуже цінуються колекціонерами. Спортивна модель оснащена величезним 6,6-літровим V8.

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У Чикаго випадково знайшли рідкісний Oldsmobile 442 1969 року. Американський кабріолет не виїжджав на дороги понад 40 років. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Рідкісний кабріолет непогано зберігся Фото: скріншот/YouTube

Експертам вдалося встановити, що спортивний Oldsmobile 442 востаннє виїжджав із гаража у 1979 році. З невстановлених причин власник відмовився від його експлуатації, навіть незважаючи на те, що перед цим відреставрував автомобіль.

Оздоблення салону авто у 70-х оновили Фото: скріншот/YouTube

Наприкінці 70-х Oldsmobile 442 перефарбували, а в салоні з'явилося нове оздоблення. Коли авто очистили від пилу, то побачили, що воно у непоганому стані.

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Oldsmobile 442 – заряджена версія моделі Cutlass. Особливо цінними є саме кабріолети, адже вони більш рідкісні. Наприклад, 1969 року випущено лише 4295 Oldsmobile Cutlass 442 з відкидним дахом. Саме цей автомобіль ще й добре оснащений — отримав кондиціонер, підсилювач керма і дискові гальма.

Під капотом встановлений 6,6-літровий V8 Фото: скріншот/YouTube

Під капотом Oldsmobile 442 1969 року встановлено 6,6-літровий V8, який пропонували у версіях потужністю від 325 до 360 к. с. Розгін до 100 км/год займав 6,5-7 секунд, а максимальна швидкість становила близько 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що у Великій Британії знайшли покинутим рідкісний французький спорткар Facel Vega за $200 000. Він простояв у гаражі пів століття.

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