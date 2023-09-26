В Киеве заметили редкий спортивный седан от забытого шведского бренда (фото)

Saab 9-3 Aero мог составить конкуренцию заряженным седанам из Германии. Эта модель оснащена 210-сильным двигателем и способна разгоняться до сотни за 7,5 секунды.

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На улицах Киева заметили редкий седан Saab 9-3 Aero 2005 года выпуска. Автомобиль оснащен мощным двигателем и системой полного привода. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Saab 9-3 выпускался с 1998 до 2014 года. Модель предлагалась в трех видах кузова — седан, универсал и кабриолет. Модификация Aero являлась топовой в линейке.

Saab 9-3 Aero отличался наличием системы полного привода Фото: Topcars UA

В Киеве заметили модель второго поколения, которая выпускалась с 2002 до 2014 года. Автомобиль был спроектирован совместно с инженерами General Motors и разделяет платформу с Opel Vectra.

Седан окрашен в красный цвет Laser Red. Версия Aero отличается более агрессивным кузовным обвесом и спойлером на багажнике.

Saab 9-3 Aero оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 210 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. Максимальная скорость составляет 235 км/ч.

Ранее Фокус писал, что во Франции нашли заброшенный автосалон Saab, в котором находилось около 20 автомобилей в разном состоянии.