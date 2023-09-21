Единственный в своем роде: на продажу выставили уникальный шведский спорткар (фото)

Saab EX создан в единственном экземпляре на базе модели 900. Спорткар оснащен 223-сильным двигателем и имеет отличное состояние.

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На аукционе Bonhams выставили прототип спорткара Saab EX 1997 года. Это купе создано в единственном экземпляре и имеет интересную историю. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Компания Saab Automobile AB была основана в 1945 году. Она выпускала автомобили до 2011 года, пока не была признана банкротом.

Этот прототип был построен в 1997 году по случаю 50-летнего юбилея бренда норвежским поклонником Пером Экстромом. Он решил передать дух всех культовых моделей шведской компании в одном авто.

Saab EX собран из деталей различных автомобилей бренда Фото: bonhams.com

На создание Saab EX ушло около 4000 часов работы. Несмотря на то, что сам бренд не принимал участие в разработке прототипа, Экстром часто консультировался со шведскими специалистами.

Идея проекта заключалась в создании купе, которое основано исключительно на деталях Saab. За основу была взята модель 900 второго поколения.

В интерьере есть современная мультимедийная система Фото: bonhams.com

Багажник получил заднее стекло от кабриолета 900, а крышу опустили на 7 см. Также купе отличается расширенным кузовом с арками от Saab CS 9000.

Saab EX оснащен 2,3-литровым турбированным двигателем мощностью 223 л.с. Пробег авто составляет 154 000 км.

Владелец заявил, что автомобиль имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Также прототип получил регистрацию и допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования.

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Торги за уникальный спорткар пройдут 8 октября. Предварительная стоимость купе составляет от 64 000 до 97 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что во Франции нашли заброшенный автосалон Saab, в котором находилось около 20 автомобилей в разном состоянии.