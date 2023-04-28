Рассекречен электрический преемник Saab с запасом хода 1000 км (видео)

NEVS Emily GT получил стильный внешний вид и большой запас хода. При проектировании модели инженеры вдохновлялись Porsche Panamera и Taycan.

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Компания NEVS представила электрический спортивный седан Emily GT в стиле автомобилей шведского бренда Saab. Об этом сообщили на сайте Motor1.

NEVS купила обанкротившийся бренд Saab в 2019 году. С тех пор компания сосредоточилась на производстве новых электромобилей.

Задние фонари соединены в один блок Фото: NEVS

NEVS Emily GT получил стильный внешний вид с L-образными ходовыми огнями на бампере. Спереди установлены узкие светодиодные фары.

Силуэт модели вдохновлен старыми автомобилями Saab. Особенно это заметно по задней стойке кузова.

Силуэт электрокара отсылает к моделям Saab Фото: NEVS

Всего изготовлено шесть рабочих прототипов NEVS Emily GT. Они оснащены четырьмя электромоторами мощностью 480 л.с. и 2200 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,6 секунды. Максимальная скорость остается неизвестной.

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В электромобиль установили большую аккумуляторную батарею емкостью 175 кВт⋅ч. Запас хода составляет примерно 1000 км на одном заряде.

Также NEVS Emily GT получил просторный интерьер с двумя большими дисплеями. На рулевом колесе есть сенсорные кнопки для управления некоторыми функциями авто.

NEVS Emily GT получил многофункциональное рулевое колесо Фото: NEVS

Сейчас проект заморожен из-за финансовых проблем главного инвестора Evergrande. Поэтому неизвестно, когда электромобиль поступит в продажу.

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