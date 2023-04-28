Рассекречен электрический преемник Saab с запасом хода 1000 км (видео)
NEVS Emily GT получил стильный внешний вид и большой запас хода. При проектировании модели инженеры вдохновлялись Porsche Panamera и Taycan.
Компания NEVS представила электрический спортивный седан Emily GT в стиле автомобилей шведского бренда Saab. Об этом сообщили на сайте Motor1.
NEVS купила обанкротившийся бренд Saab в 2019 году. С тех пор компания сосредоточилась на производстве новых электромобилей.
NEVS Emily GT получил стильный внешний вид с L-образными ходовыми огнями на бампере. Спереди установлены узкие светодиодные фары.
Силуэт модели вдохновлен старыми автомобилями Saab. Особенно это заметно по задней стойке кузова.
Всего изготовлено шесть рабочих прототипов NEVS Emily GT. Они оснащены четырьмя электромоторами мощностью 480 л.с. и 2200 Нм крутящего момента.
Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,6 секунды. Максимальная скорость остается неизвестной.Важно
В электромобиль установили большую аккумуляторную батарею емкостью 175 кВт⋅ч. Запас хода составляет примерно 1000 км на одном заряде.
Также NEVS Emily GT получил просторный интерьер с двумя большими дисплеями. На рулевом колесе есть сенсорные кнопки для управления некоторыми функциями авто.
Сейчас проект заморожен из-за финансовых проблем главного инвестора Evergrande. Поэтому неизвестно, когда электромобиль поступит в продажу.
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