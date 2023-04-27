Большие перемены: Shelby выпустили свой первый электромобиль (видео)

Новый Shelby Mustang Mach-E GT получил карбоновые детали и улучшенную подвеску. Кроссовер оснащен мощной 480-сильной установкой.

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Знаменитая компания Shelby впервые взялась за доработку электромобиля. Американцы представили свою версию Ford Mustang Mach-E. Об этом сообщает официальный сайт Shelby.

Всего выпустят только 100 Shelby Mustang Mach-E GT Фото: Shelby

Новый Shelby Mustang Mach-E GT посвящен 100-летию Кэрролла Шелби. По этой причине выпустят только 100 Shelby Mustang Mach-E GT.

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За основу взят топовый электромобиль Ford Mustang Mach-E GT. Его силовую установку не трогали и она осталась стандартной. Кроссовер оснащен двумя моторами общей мощностью 480 л. с. и батареей на 88 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а запас хода составляет 435 км.

Капот и обвес авто выполнены из карбона Фото: Shelby

Основное внимание уделили дизайну Ford Mustang Mach-E GT. Электрокар получил расширенные колесные арки, а также карбоновые обвес, капот и спойлер на крыше.

Тюнинг Ford Mustang Mach-E от Shelby также затронул подвеску авто. Кроссоверу уменьшили клиренс и установили облегченные 20-дюймовые колеса.

Все сто Shelby Mustang Mach-E GT продадут в Европе. Стоимость тюнинг-пакета составляет 24 900 евро.

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