Великі зміни: Shelby випустили свій перший електромобіль (відео)

Новий Shelby Mustang Mach-E GT отримав карбонові деталі та покращену підвіску. Кросовер обладнаний потужною 480-сильною установкою.

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Знаменита компанія Shelby вперше взялася за доопрацювання електромобіля. Американці презентували свою версію Ford Mustang Mach-E. Про це повідомляє офіційний сайт Shelby.

Всього випустять лише 100 Shelby Mustang Mach-E GT Фото: Shelby

Новий Shelby Mustang Mach-E GT присвячений 100-річчю Керрола Шелбі. З цієї причини випустять лише 100 Shelby Mustang Mach-E GT.

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За основу взято топовий електромобіль Ford Mustang Mach-E GT. Його силову установку не чіпали, і вона залишилася стандартною. Кросовер оснащений двома двигунами загальною потужністю 480 к. с. та батареєю на 88 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 3,8 секунди, а запас ходу становить 435 км.

Капот та обваження авто виконані з карбону Фото: Shelby

Основну увагу приділили дизайну Ford Mustang Mach-E GT. Електрокар отримав розширені колісні арки, а також карбонові обваження, капот і спойлер на даху.

Тюнінг Ford Mustang Mach-E від Shelby також торкнувся підвіски авто. Кросоверу зменшили кліренс та встановили полегшені 20-дюймові колеса.

Усі сто Shelby Mustang Mach-E GT продадуть у Європі. Вартість тюнінг-пакету складає 24 900 євро.

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