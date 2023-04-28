Розсекречено електричного наступника Saab із запасом ходу 1000 км (відео)
NEVS Emily GT отримав стильний зовнішній вигляд та великий запас ходу. При проєктуванні моделі інженери надихалися Porsche Panamera та Taycan.
Компанія NEVS представила електричний спортивний седан Emily GT у стилі автомобілів шведського бренду Saab. Про це повідомили на сайті Motor1.
NEVS купила збанкрутілий бренд Saab у 2019 році. З того часу компанія зосередилася на виробництві нових електромобілів.
NEVS Emily GT отримав стильний зовнішній вигляд з L-подібними ходовими вогнями на бампері. Попереду встановлені вузькі світлодіодні фари.
Силует моделі натхненний старими автомобілями Saab. Особливо це помітно по задній стійці кузова.
Усього виготовлено шість робочих прототипів NEVS Emily GT. Вони оснащені чотирма електромоторами потужністю 480 к.с. і 2200 Нм крутного моменту.
Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,6 секунди. Максимальна швидкість залишається невідомою.Важливо
В електромобіль встановили велику акумуляторну батарею місткістю 175 кВт·год. Запас ходу становить приблизно 1000 км на одному заряді.
Також NEVS Emily GT отримав просторий інтер'єр з двома великими дисплеями. На рульовому колесі є сенсорні кнопки для керування деякими функціями авто.
Наразі проєкт заморожений через фінансові проблеми головного інвестора Evergrande. Тому невідомо, коли електромобіль надійде у продаж.
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