Розсекречено електричного наступника Saab із запасом ходу 1000 км (відео)

NEVS Emily GT отримав стильний зовнішній вигляд та великий запас ходу. При проєктуванні моделі інженери надихалися Porsche Panamera та Taycan.

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Компанія NEVS представила електричний спортивний седан Emily GT у стилі автомобілів шведського бренду Saab. Про це повідомили на сайті Motor1.

NEVS купила збанкрутілий бренд Saab у 2019 році. З того часу компанія зосередилася на виробництві нових електромобілів.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: NEVS

NEVS Emily GT отримав стильний зовнішній вигляд з L-подібними ходовими вогнями на бампері. Попереду встановлені вузькі світлодіодні фари.

Силует моделі натхненний старими автомобілями Saab. Особливо це помітно по задній стійці кузова.

Силует електрокара відсилає до моделей Saab Фото: NEVS

Усього виготовлено шість робочих прототипів NEVS Emily GT. Вони оснащені чотирма електромоторами потужністю 480 к.с. і 2200 Нм крутного моменту.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,6 секунди. Максимальна швидкість залишається невідомою.

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В електромобіль встановили велику акумуляторну батарею місткістю 175 кВт·год. Запас ходу становить приблизно 1000 км на одному заряді.

Також NEVS Emily GT отримав просторий інтер'єр з двома великими дисплеями. На рульовому колесі є сенсорні кнопки для керування деякими функціями авто.

NEVS Emily GT отримав багатофункціональне рульове колесо Фото: NEVS

Наразі проєкт заморожений через фінансові проблеми головного інвестора Evergrande. Тому невідомо, коли електромобіль надійде у продаж.

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