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Авто

Єдиний у своєму роді: на продаж виставили унікальний шведський спорткар (фото)

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Фото: bonhams.com | Saab EX побудував один із шанувальників бренду

Saab EX створено в єдиному екземплярі на базі моделі 900. Спорткар оснащений 223-сильним двигуном і має відмінний стан.

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На аукціоні Bonhams виставили прототип спорткара Saab EX 1997 року. Це купе створено в єдиному екземплярі та має цікаву історію. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Компанія Saab Automobile AB була заснована в 1945 році. Вона випускала автомобілі до 2011 року, поки не була визнана банкрутом.

Цей прототип був побудований 1997 року з нагоди 50-річного ювілею бренду норвезьким шанувальником Пером Екстромом. Він вирішив передати дух усіх культових моделей шведської компанії в одному авто.

Saab EX прототип Fullscreen
Saab EX зібрано з деталей різних автомобілів бренду
Фото: bonhams.com

На створення Saab EX пішло близько 4000 годин роботи. Попри те, що сам бренд не брав участі в розробці прототипу, Екстром часто консультувався зі шведськими фахівцями.

Ідея проєкту полягала у створенні купе, яке засноване виключно на деталях Saab. За основу було взято модель 900 другого покоління.

Saab EX прототип Fullscreen
В інтер'єрі є сучасна мультимедійна система
Фото: bonhams.com

Багажник отримав заднє скло від кабріолета 900, а дах опустили на 7 см. Також купе відрізняється розширеним кузовом з арками від Saab CS 9000.

Saab EX оснащений 2,3-літровим турбованим двигуном потужністю 223 к.с. Пробіг авто становить 154 000 км.

Власник заявив, що автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту. Також прототип отримав реєстрацію і допущений до експлуатації на дорогах загального користування.

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Торги за унікальний спорткар відбудуться 8 жовтня. Попередня вартість купе становить від 64 000 до 97 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що у Франції знайшли занедбаний автосалон Saab, в якому перебувало близько 20 автомобілів у різному стані.