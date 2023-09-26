У Києві помітили рідкісний спортивний седан від забутого шведського бренду (фото)

Saab 9-3 Aero міг скласти конкуренцію зарядженим седанам з Німеччини. Ця модель оснащена 210-сильним двигуном і здатна розганятися до сотні за 7,5 секунди.

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На вулицях Києва помітили рідкісний седан Saab 9-3 Aero 2005 року випуску. Автомобіль оснащений потужним двигуном і системою повного приводу. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Saab 9-3 випускали з 1998 до 2014 року. Модель пропонувалася в трьох видах кузова — седан, універсал і кабріолет. Модифікація Aero була топовою в лінійці.

Saab 9-3 Aero відрізнявся наявністю системи повного приводу Фото: Topcars UA

У Києві помітили модель другого покоління, яка випускалася з 2002 до 2014 року. Автомобіль був спроєктований спільно з інженерами General Motors і розділяє платформу з Opel Vectra.

Седан пофарбований у червоний колір Laser Red. Версія Aero відрізняється більш агресивним кузовним обвісом і спойлером на багажнику.

Saab 9-3 Aero оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 210 к.с. і 300 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,5 секунди. Максимальна швидкість становить 235 км/год.

Раніше Фокус писав, що у Франції знайшли занедбаний автосалон Saab, в якому перебувало близько 20 автомобілів у різному стані.