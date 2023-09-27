На украинский рынок выходит новый кроссовер Chery за $18 000: первые подробности (фото)

Кроссовер Chery Tiggo 4 прошел обновление и получил приставку Pro в названии. Автомобилю изменили дизайн и улучшили интерьер.

В Украине появился новый Chery Tiggo 4 Pro. Это один из самых доступных кроссоверов на нашем рынке. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.

Кроссовер оснаещн 1,5-литровым мотором Фото: Chery

Китайский кроссовер – обновленная версия модели Chery Tiggo 4. Внешне его можно отличить по новой решетке радиатора, измененным бамперам и оптике. В салоне появились виртуальный щиток приборов и увеличенный 10,25-дюймовый тачскрин, а также заменен рычаг КПП. Мультимедиа поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Сзади обновлены фонари Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в Украине сохранил 1,5-литровый двигатель мощностью 113 л. с., хотя в Китае модель также оснащают 156-сильной версией этого мотора с турбонаддувом. Цены стартуют с 658 600 гривен ($18 000) за вариант с механической КПП, а версия с вариатором стоит от 706 700 гривен. Средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км с механикой и 7,0 л/100 км — с вариатором.

Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин Фото: Chery

Базовая комплектация Chery Tiggo 4 Pro 2023 включает 16-дюймовые диски, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля, сидений и лобового стекла.

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