Лидеры качества: определены самые надежные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 современных автомобилей с самыми высокими показателями надежности. Эксперты также выделили главные проблемы каждой из представленных моделей.

Британские эксперты назвали 10 самых надежных автомобилей 2023 года. Эти модели очень редко выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Эксперты протестировали сотни автомобилей в разных сегментах. Они также проанализировали их данных о поломках за последние два года.

В рейтинг вошли 10 моделей, которые редко доставляют проблемы своим владельцам. Эти автомобили обладают высочайшими показателями надежности.

ТОП-10 самых надежных автомобилей 2023 года:

10. Hyundai Ioniq Hybrid

У Hyundai Ioniq Hybrid есть незначительные проблемы с информационно-развлекательной системой Фото: Hyundai

Годы выпуска: 2016 — 2022

Рейтинг надежности: 99,2%

Гибридная версия Hyundai Ioniq оказалась очень надежной. Всего 3% владельцев хэтчбека сообщили о поломках связанных с информационно-развлекательной системой.

7. BMW iX3

BMW iX3 надежнее кроссовера X3 с ДВС Фото: BMW

Годы выпуска: 2021 — наше время

Рейтинг надежности: 99,3%

Компактный электрокроссовер BMW iX3 оказался надежнее модели X3, на базе которого он построен. У 6% автомобилей были обнаружены поломки, которые связаны с информационно-развлекательной системой.

7. Lexus UX

Lexus UX редко сталкивается с поломками Фото: Lexus

Годы выпуска: 2019 — наше время

Рейтинг надежности: 99,3%

Lexus UX является самым компактным кроссовером японского бренда, но он также отличается высоким уровнем надежности. Всего 3% владельцев модели сообщили о поломках, которые были связаны с информационно-развлекательной системой.

7. Toyota Yaris

Toyota Yaris обладает высоким уровнем надежности Фото: Toyota

Годы выпуска: 2011 — 2020

Рейтинг надежности: 99,3%

Toyota Yaris зарекомендовал себя как отличный хэтчбек с низкой стоимостью обслуживания. Добавьте к этому высокий уровень надежности и вы получите идеальный городской автомобиль.

5. Suzuki Ignis

У Suzuki Ignis есть незначительные проблемы с коробкой передач Фото: Suzuki

Годы выпуска: 2016 — наше время

Рейтинг надежности: 99,4%

Компактный кроссовер Suzuki Ignis не доставляет проблем своим владельцам. Эта модель очень редко выходит из строя, а ее единственным слабым местом является коробка передач.

5. Lexus NX

Новый Lexus NX редко сталкивается с поломками Фото: Lexus

Годы выпуска: 2021 — наше время

Рейтинг надежности: 99,4%

Lexus NX второго поколения немного уступает в надежности своему предшественнику, но этот кроссовер остается отличным выбором для тех, кто не хочет проводить много времени в автосервисе. Только у 5% автомобилей были обнаружены поломки, которые в основном связаны с электроникой.

4. Suzuki Swift

Suzuki Swift надежнее многие других компактных хэтчбеков Фото: Suzuki

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 99,5%

Suzuki Swift оказался самым надежным современным компактным хэтчбеком. Многие владельцы похвалили модель за приятную управляемость, а также богатое оснащение.

3. Lexus NX

Lexus NX первого поколения надежнее своего преемника Фото: Lexus

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 99,8%

Lexus NX первого поколения во многом уступает своему преемнику, но эта модель оказалась надежнее. Только у 2% автомобилей были обнаружены поломки, но все они были быстро исправлены за счет производителя.

1. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E обладает образцовой надежностью Фото: Ford

Годы выпуска: 2020 — наше время

Рейтинг надежности: 100%

Ford Mustang Mach-E стал популярным благодаря стильному дизайну, богатому оснащению и большому запасу хода. Британские эксперты выяснили, что этот электрокроссовер также является очень надежным.

1. BMW 1 Series

BMW 1 Series оказался самым надежным автомобилем с ДВС Фото: BMW

Годы выпуска: 2011 — 2019

Рейтинг надежности: 100%

Одна из самых доступных моделей BMW оказалась и самой надежной. Этот компактный хэтчбек редко выходит из строя. Ни один из владельцев не сообщил о поломках за последние 24 месяца эксплуатации.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные кроссоверы с пробегом в возрасте до 12 лет.