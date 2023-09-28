Названы самые эффективные электромобили современности (фото)

Энергопотребление современных электромобилей измерили в реальных условиях. В лидерах рейтинга оказались модели Tesla и Volkswagen.

Запас хода – ключевая характеристика электромобиля. Он зависит не только от размера батареи, но и от уровня энергопотребления силовой установкой. Именно этот параметр и решили измерить в Autocar, чтобы определить самые эффективные электромобили.

Tesla Model 3 продемонстрировала лучшее энергопотребление в реальных условиях Фото: Tesla

Электрокары испытали в реальных условиях и сравнили фактическое энергопотребление с паспортным. Отмечено, что на этот показатель влияют не только характеристики электромотора, но и вес авто, его аэродинамика и работа климат-контроля.

Самое низкое заявленное энергопотребление – у нового Peugeot e-308. Оно составляет 7,9 км на кВт∙ч, однако проверить его еще не удалось, ведь модель только-только вышла на рынок.

У MG 4 отмечено минимальное расхождение между паспортным и реальным энергопотреблением Фото: MG

В реальных же условиях самой эффективной оказалась Tesla Model 3 – 7,2 км на кВт∙ч. Второе и третье места поделили Volkswagen ID.4 Kia Niro EV – 6,1 км на кВт∙ч. К слову, у Kia (а также MG4) отмечено наименьшее расхождение паспортных и реальных показателей.

Самые эффективные электромобили 2023 года:

Peugeot e-308 – 7,9 км/ кВт∙ч. Tesla Model 3 – 7,2 км/кВт∙ч (по паспорту – 7,6 км/кВт∙ч). Volkswagen ID 3 – 6,1 км/кВт∙ч (7,2 км/кВт∙ч). Kia Niro EV – 6,1 км/кВт∙ч (6,3 км/кВт∙ч). Vauxhall Corsa-e – 6 км/кВт∙ч (7,1 км/кВт∙ч). MG 4 EV – 5,8 км/кВт∙ч (6,0 км/кВт∙ч). Hyundai Ioniq 6 – 5,5 км/кВт∙ч (6,3 км/кВт∙ч). Skoda Enyaq iV 80 – 5,5 км/кВт∙ч (6,0-6,4 км/кВт∙ч). Fiat 500 Electric – 5,3 км/кВт∙ч (6,4 км/кВт∙ч). Renault Megane E-Tech – 5,3 км/кВт∙ч (6,3 км/кВт∙ч).

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