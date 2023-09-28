Малыш на стероидах: в США создали необычный короткий пикап на 700 сил (видео)

Владелец самого мощного в мире бензинового пикапа решил сделать его более экстравагантным. В итоге получился нестандартный автомобиль для поездок по песчаным дюнам.

В США создали необычный автомобиль на базе пикапа Ram TRX. Он получил короткую колесную базу и прозвище "Baby TRX". Об этом рассказали на сайте The Drive.

Стандартный Ram TRX является одним из самых мощных бензиновых пикапов в мире. Тем не менее одному из владельцев показалось, что эта модель недостаточно яркая.

Модель имеет четыре боковые двери, но этот экземпляр получил двухдверный кузов. Для этого была сильно укорочена его колесная база.

Владелец Ram TRX решил сильно модернизировать свой пикап Фото: instagram.com/chuy_rmz77

Несмотря на то, что этот автомобиль короче стандартного Ram TRX, внутри все еще осталось много места. Из-за того, что пикап укоротили и лишили некоторых деталей, он стал легче.

Еще одной особенностью этого авто стало то, что он является заднеприводным. Стандартный пикап имеет постоянный полный привод, но его владелец решил это изменить.

Ram TRX оснащен 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 702 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Нью-Йорке состоялся публичный дебют Ram 1500 REV.